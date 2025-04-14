Валюты / TOMZ
TOMZ: TOMI Environmental Solutions Inc
0.84 USD 0.00 (0.00%)
Сектор: Промышленность Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс TOMZ за сегодня изменился на 0.00%. При этом минимальная цена на торгах достигала 0.80, а максимальная — 0.87.
Следите за динамикой TOMI Environmental Solutions Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Дневной диапазон
0.80 0.87
Годовой диапазон
0.63 1.50
- Предыдущее закрытие
- 0.84
- Open
- 0.83
- Bid
- 0.84
- Ask
- 1.14
- Low
- 0.80
- High
- 0.87
- Объем
- 69
- Дневное изменение
- 0.00%
- Месячное изменение
- 2.44%
- 6-месячное изменение
- 1.20%
- Годовое изменение
- 13.51%
