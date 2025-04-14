통화 / TOMZ
TOMZ: TOMI Environmental Solutions Inc
0.96 USD 0.03 (3.03%)
부문: 공업 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
TOMZ 환율이 오늘 -3.03%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 0.94이고 고가는 0.97이었습니다.
TOMI Environmental Solutions Inc 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
TOMZ News
- Onar Holding adds Kelly Anderson to board, expands size to seven directors
- TOMI Environmental Solutions earnings missed by $0.03, revenue fell short of estimates
- TOMI Environmental Solutions, Inc. (TOMZ) Reports Q2 Loss, Lags Revenue Estimates
- Tomi Revenue Drops 66 Percent in Q2
- TOMI Environmental Solutions secures orders from eye health leader
- TOMI Environmental Solutions receives fourth order for SteraMist system
- TOMI Environmental installs first SteraMist system in life sciences
- SteraMist Named Disinfection and Decontamination Products Company of the Year 2025
- TOMI Environmental appoints David Vanston as CFO
- TOMI Environmental Solutions, Inc. (TOMZ) Q4 2024 Earnings Call Transcript
일일 변동 비율
0.94 0.97
년간 변동
0.63 1.50
- 이전 종가
- 0.99
- 시가
- 0.96
- Bid
- 0.96
- Ask
- 1.26
- 저가
- 0.94
- 고가
- 0.97
- 볼륨
- 45
- 일일 변동
- -3.03%
- 월 변동
- 17.07%
- 6개월 변동
- 15.66%
- 년간 변동율
- 29.73%
20 9월, 토요일