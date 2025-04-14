通貨 / TOMZ
TOMZ: TOMI Environmental Solutions Inc
0.99 USD 0.04 (3.88%)
セクター: 産業 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
TOMZの今日の為替レートは、-3.88%変化しました。日中、通貨は1あたり0.95の安値と1.07の高値で取引されました。
TOMI Environmental Solutions Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
TOMZ News
- Onar Holding adds Kelly Anderson to board, expands size to seven directors
- TOMI Environmental Solutions earnings missed by $0.03, revenue fell short of estimates
- TOMI Environmental Solutions, Inc. (TOMZ) Reports Q2 Loss, Lags Revenue Estimates
- Tomi Revenue Drops 66 Percent in Q2
- TOMI Environmental Solutions secures orders from eye health leader
- TOMI Environmental Solutions receives fourth order for SteraMist system
- TOMI Environmental installs first SteraMist system in life sciences
- SteraMist Named Disinfection and Decontamination Products Company of the Year 2025
- TOMI Environmental appoints David Vanston as CFO
- TOMI Environmental Solutions, Inc. (TOMZ) Q4 2024 Earnings Call Transcript
1日のレンジ
0.95 1.07
1年のレンジ
0.63 1.50
- 以前の終値
- 1.03
- 始値
- 1.01
- 買値
- 0.99
- 買値
- 1.29
- 安値
- 0.95
- 高値
- 1.07
- 出来高
- 122
- 1日の変化
- -3.88%
- 1ヶ月の変化
- 20.73%
- 6ヶ月の変化
- 19.28%
- 1年の変化
- 33.78%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 416
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 539
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 261.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 81.8 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- -173.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 25.5 K