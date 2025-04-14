QuotazioniSezioni
TOMZ: TOMI Environmental Solutions Inc

0.96 USD 0.03 (3.03%)
Settore: Industriale Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio TOMZ ha avuto una variazione del -3.03% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 0.94 e ad un massimo di 0.97.

Segui le dinamiche di TOMI Environmental Solutions Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Intervallo Giornaliero
0.94 0.97
Intervallo Annuale
0.63 1.50
Chiusura Precedente
0.99
Apertura
0.96
Bid
0.96
Ask
1.26
Minimo
0.94
Massimo
0.97
Volume
45
Variazione giornaliera
-3.03%
Variazione Mensile
17.07%
Variazione Semestrale
15.66%
Variazione Annuale
29.73%
