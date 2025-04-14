Valute / TOMZ
TOMZ: TOMI Environmental Solutions Inc
0.96 USD 0.03 (3.03%)
Settore: Industriale Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio TOMZ ha avuto una variazione del -3.03% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 0.94 e ad un massimo di 0.97.
Segui le dinamiche di TOMI Environmental Solutions Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
TOMZ News
- Onar Holding adds Kelly Anderson to board, expands size to seven directors
- TOMI Environmental Solutions earnings missed by $0.03, revenue fell short of estimates
- TOMI Environmental Solutions, Inc. (TOMZ) Reports Q2 Loss, Lags Revenue Estimates
- Tomi Revenue Drops 66 Percent in Q2
- TOMI Environmental Solutions secures orders from eye health leader
- TOMI Environmental Solutions receives fourth order for SteraMist system
- TOMI Environmental installs first SteraMist system in life sciences
- SteraMist Named Disinfection and Decontamination Products Company of the Year 2025
- TOMI Environmental appoints David Vanston as CFO
- TOMI Environmental Solutions, Inc. (TOMZ) Q4 2024 Earnings Call Transcript
Intervallo Giornaliero
0.94 0.97
Intervallo Annuale
0.63 1.50
- Chiusura Precedente
- 0.99
- Apertura
- 0.96
- Bid
- 0.96
- Ask
- 1.26
- Minimo
- 0.94
- Massimo
- 0.97
- Volume
- 45
- Variazione giornaliera
- -3.03%
- Variazione Mensile
- 17.07%
- Variazione Semestrale
- 15.66%
- Variazione Annuale
- 29.73%
21 settembre, domenica