TOMZ: TOMI Environmental Solutions Inc
0.95 USD 0.04 (4.04%)
Sektor: Industriell Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von TOMZ hat sich für heute um -4.04% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 0.94 bis zu einem Hoch von 0.97 gehandelt.
Verfolgen Sie die TOMI Environmental Solutions Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Tagesspanne
0.94 0.97
Jahresspanne
0.63 1.50
- Vorheriger Schlusskurs
- 0.99
- Eröffnung
- 0.96
- Bid
- 0.95
- Ask
- 1.25
- Tief
- 0.94
- Hoch
- 0.97
- Volumen
- 34
- Tagesänderung
- -4.04%
- Monatsänderung
- 15.85%
- 6-Monatsänderung
- 14.46%
- Jahresänderung
- 28.38%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
- 418
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
- 542
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K