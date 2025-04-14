Moedas / TOMZ
TOMZ: TOMI Environmental Solutions Inc
0.99 USD 0.04 (3.88%)
Setor: Indústria Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do TOMZ para hoje mudou para -3.88%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 0.95 e o mais alto foi 1.07.
Veja a dinâmica do par de moedas TOMI Environmental Solutions Inc. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
TOMZ Notícias
- Onar Holding adds Kelly Anderson to board, expands size to seven directors
- TOMI Environmental Solutions earnings missed by $0.03, revenue fell short of estimates
- TOMI Environmental Solutions, Inc. (TOMZ) Reports Q2 Loss, Lags Revenue Estimates
- Tomi Revenue Drops 66 Percent in Q2
- TOMI Environmental Solutions secures orders from eye health leader
- TOMI Environmental Solutions receives fourth order for SteraMist system
- TOMI Environmental installs first SteraMist system in life sciences
- SteraMist Named Disinfection and Decontamination Products Company of the Year 2025
- TOMI Environmental appoints David Vanston as CFO
- TOMI Environmental Solutions, Inc. (TOMZ) Q4 2024 Earnings Call Transcript
Faixa diária
0.95 1.07
Faixa anual
0.63 1.50
- Fechamento anterior
- 1.03
- Open
- 1.01
- Bid
- 0.99
- Ask
- 1.29
- Low
- 0.95
- High
- 1.07
- Volume
- 122
- Mudança diária
- -3.88%
- Mudança mensal
- 20.73%
- Mudança de 6 meses
- 19.28%
- Mudança anual
- 33.78%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
- -0.5%
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
- 1.734%
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
- $49.2 bilh
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $151.0 bilh