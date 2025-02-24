Dövizler / TMP
- Genel bakış
- Hisse senetleri
- Dövizler
- Kripto paralar
- Metaller
- Endeksler
- Emtialar
TMP: Tompkins Financial Corporation
69.28 USD 1.96 (2.75%)
Sektör: Finansal Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
TMP fiyatı bugün -2.75% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 69.13 ve Yüksek fiyatı olarak 70.28 aralığında işlem gördü.
Tompkins Financial Corporation hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
TMP haberleri
- Tompkins Financial Corporation Stock: Balance Sheet Repricing Ongoing Tailwind (NYSE:TMP)
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of August 3
- Tompkins earnings beat by $0.07, revenue topped estimates
- Tompkins Financial Corporation: Not Bad, But Not Great (NYSE:TMP)
- Tompkins Financial Corporation: Dividend Attractiveness Is Not Enough (NYSE:TMP)
- Meet the nine private humanoid robot firms shaping the future
- Tompkins Financial Stock: Underearning And Undervalued (NYSE:TMP)
- Exclusive | Trump Family Has Held Deal Talks With Binance Following Crypto Exchange’s Guilty Plea
- Tompkins Financial Corporation Is More Expensive Than I'm Comfortable With (NYSE:TMP)
Günlük aralık
69.13 70.28
Yıllık aralık
54.16 79.00
- Önceki kapanış
- 71.24
- Açılış
- 70.02
- Satış
- 69.28
- Alış
- 69.58
- Düşük
- 69.13
- Yüksek
- 70.28
- Hacim
- 60
- Günlük değişim
- -2.75%
- Aylık değişim
- 0.51%
- 6 aylık değişim
- 10.71%
- Yıllık değişim
- 21.44%
21 Eylül, Pazar