TMP: Tompkins Financial Corporation

69.28 USD 1.96 (2.75%)
Sektör: Finansal Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

TMP fiyatı bugün -2.75% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 69.13 ve Yüksek fiyatı olarak 70.28 aralığında işlem gördü.

Tompkins Financial Corporation hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Günlük aralık
69.13 70.28
Yıllık aralık
54.16 79.00
Önceki kapanış
71.24
Açılış
70.02
Satış
69.28
Alış
69.58
Düşük
69.13
Yüksek
70.28
Hacim
60
Günlük değişim
-2.75%
Aylık değişim
0.51%
6 aylık değişim
10.71%
Yıllık değişim
21.44%
21 Eylül, Pazar