货币 / TMP
TMP: Tompkins Financial Corporation
68.86 USD 1.17 (1.73%)
版块: 金融 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日TMP汇率已更改1.73%。当日，交易品种以低点68.27和高点69.45进行交易。
关注Tompkins Financial Corporation动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
TMP新闻
- Tompkins Financial Corporation Stock: Balance Sheet Repricing Ongoing Tailwind (NYSE:TMP)
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of August 3
- Tompkins earnings beat by $0.07, revenue topped estimates
- Tompkins Financial Corporation: Not Bad, But Not Great (NYSE:TMP)
- Tompkins Financial Corporation: Dividend Attractiveness Is Not Enough (NYSE:TMP)
- Meet the nine private humanoid robot firms shaping the future
- Tompkins Financial Stock: Underearning And Undervalued (NYSE:TMP)
- Exclusive | Trump Family Has Held Deal Talks With Binance Following Crypto Exchange’s Guilty Plea
- Tompkins Financial Corporation Is More Expensive Than I'm Comfortable With (NYSE:TMP)
日范围
68.27 69.45
年范围
54.16 79.00
- 前一天收盘价
- 67.69
- 开盘价
- 68.31
- 卖价
- 68.86
- 买价
- 69.16
- 最低价
- 68.27
- 最高价
- 69.45
- 交易量
- 19
- 日变化
- 1.73%
- 月变化
- -0.10%
- 6个月变化
- 10.04%
- 年变化
- 20.70%
17 九月, 星期三
12:30
USD
- 实际值
- 1.307 M
- 预测值
- 1.322 M
- 前值
- 1.429 M
12:30
USD
- 实际值
- 1.312 M
- 预测值
- 1.394 M
- 前值
- 1.362 M
12:30
USD
- 实际值
- -8.5%
- 预测值
- -6.4%
- 前值
- 3.4%
14:30
USD
- 实际值
- -9.285 M
- 预测值
- -1.708 M
- 前值
- 3.939 M
14:30
USD
- 实际值
- -0.296 M
- 预测值
- 0.154 M
- 前值
- -0.365 M
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
- 4.25%
- 预测值
- 前值
- 4.50%
18:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值