TMP: Tompkins Financial Corporation

69.28 USD 1.96 (2.75%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio TMP ha avuto una variazione del -2.75% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 69.13 e ad un massimo di 70.28.

Segui le dinamiche di Tompkins Financial Corporation. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Intervallo Giornaliero
69.13 70.28
Intervallo Annuale
54.16 79.00
Chiusura Precedente
71.24
Apertura
70.02
Bid
69.28
Ask
69.58
Minimo
69.13
Massimo
70.28
Volume
60
Variazione giornaliera
-2.75%
Variazione Mensile
0.51%
Variazione Semestrale
10.71%
Variazione Annuale
21.44%
20 settembre, sabato