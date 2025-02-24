KurseKategorien
Währungen / TMP
Zurück zum Aktien

TMP: Tompkins Financial Corporation

71.24 USD 2.80 (4.09%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von TMP hat sich für heute um 4.09% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 68.60 bis zu einem Hoch von 71.30 gehandelt.

Verfolgen Sie die Tompkins Financial Corporation-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Vollbild-Chart
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

TMP News

Tagesspanne
68.60 71.30
Jahresspanne
54.16 79.00
Vorheriger Schlusskurs
68.44
Eröffnung
68.60
Bid
71.24
Ask
71.54
Tief
68.60
Hoch
71.30
Volumen
78
Tagesänderung
4.09%
Monatsänderung
3.35%
6-Monatsänderung
13.84%
Jahresänderung
24.87%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K