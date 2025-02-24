Währungen / TMP
- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
TMP: Tompkins Financial Corporation
71.24 USD 2.80 (4.09%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von TMP hat sich für heute um 4.09% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 68.60 bis zu einem Hoch von 71.30 gehandelt.
Verfolgen Sie die Tompkins Financial Corporation-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
TMP News
- Tompkins Financial Corporation Stock: Balance Sheet Repricing Ongoing Tailwind (NYSE:TMP)
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of August 3
- Tompkins earnings beat by $0.07, revenue topped estimates
- Tompkins Financial Corporation: Not Bad, But Not Great (NYSE:TMP)
- Tompkins Financial Corporation: Dividend Attractiveness Is Not Enough (NYSE:TMP)
- Meet the nine private humanoid robot firms shaping the future
- Tompkins Financial Stock: Underearning And Undervalued (NYSE:TMP)
- Exclusive | Trump Family Has Held Deal Talks With Binance Following Crypto Exchange’s Guilty Plea
- Tompkins Financial Corporation Is More Expensive Than I'm Comfortable With (NYSE:TMP)
Tagesspanne
68.60 71.30
Jahresspanne
54.16 79.00
- Vorheriger Schlusskurs
- 68.44
- Eröffnung
- 68.60
- Bid
- 71.24
- Ask
- 71.54
- Tief
- 68.60
- Hoch
- 71.30
- Volumen
- 78
- Tagesänderung
- 4.09%
- Monatsänderung
- 3.35%
- 6-Monatsänderung
- 13.84%
- Jahresänderung
- 24.87%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K