Валюты / TMP
- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
TMP: Tompkins Financial Corporation
67.69 USD 1.01 (1.47%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс TMP за сегодня изменился на -1.47%. При этом минимальная цена на торгах достигала 67.17, а максимальная — 68.05.
Следите за динамикой Tompkins Financial Corporation. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости TMP
- Tompkins Financial Corporation Stock: Balance Sheet Repricing Ongoing Tailwind (NYSE:TMP)
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of August 3
- Tompkins earnings beat by $0.07, revenue topped estimates
- Tompkins Financial Corporation: Not Bad, But Not Great (NYSE:TMP)
- Tompkins Financial Corporation: Dividend Attractiveness Is Not Enough (NYSE:TMP)
- Meet the nine private humanoid robot firms shaping the future
- Tompkins Financial Stock: Underearning And Undervalued (NYSE:TMP)
- Exclusive | Trump Family Has Held Deal Talks With Binance Following Crypto Exchange’s Guilty Plea
- Tompkins Financial Corporation Is More Expensive Than I'm Comfortable With (NYSE:TMP)
Дневной диапазон
67.17 68.05
Годовой диапазон
54.16 79.00
- Предыдущее закрытие
- 68.70
- Open
- 68.03
- Bid
- 67.69
- Ask
- 67.99
- Low
- 67.17
- High
- 68.05
- Объем
- 59
- Дневное изменение
- -1.47%
- Месячное изменение
- -1.80%
- 6-месячное изменение
- 8.17%
- Годовое изменение
- 18.65%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.