Devises / TMP
- Aperçu
- Actions
- Devises
- Crypto-monnaies
- Métaux
- Indices
- Matières premières
TMP: Tompkins Financial Corporation
69.28 USD 1.96 (2.75%)
Secteur: Financier Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de TMP a changé de -2.75% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 69.13 et à un maximum de 70.28.
Suivez la dynamique Tompkins Financial Corporation. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
TMP Nouvelles
- Tompkins Financial Corporation Stock: Balance Sheet Repricing Ongoing Tailwind (NYSE:TMP)
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of August 3
- Tompkins earnings beat by $0.07, revenue topped estimates
- Tompkins Financial Corporation: Not Bad, But Not Great (NYSE:TMP)
- Tompkins Financial Corporation: Dividend Attractiveness Is Not Enough (NYSE:TMP)
- Meet the nine private humanoid robot firms shaping the future
- Tompkins Financial Stock: Underearning And Undervalued (NYSE:TMP)
- Exclusive | Trump Family Has Held Deal Talks With Binance Following Crypto Exchange’s Guilty Plea
- Tompkins Financial Corporation Is More Expensive Than I'm Comfortable With (NYSE:TMP)
Range quotidien
69.13 70.28
Range Annuel
54.16 79.00
- Clôture Précédente
- 71.24
- Ouverture
- 70.02
- Bid
- 69.28
- Ask
- 69.58
- Plus Bas
- 69.13
- Plus Haut
- 70.28
- Volume
- 60
- Changement quotidien
- -2.75%
- Changement Mensuel
- 0.51%
- Changement à 6 Mois
- 10.71%
- Changement Annuel
- 21.44%
20 septembre, samedi