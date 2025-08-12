Dövizler / TME
- Genel bakış
- Hisse senetleri
- Dövizler
- Kripto paralar
- Metaller
- Endeksler
- Emtialar
TME: Tencent Music Entertainment Group American Depositary Shares, e
25.10 USD 0.17 (0.67%)
Sektör: İletişim hizmetleri Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
TME fiyatı bugün -0.67% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 24.86 ve Yüksek fiyatı olarak 25.24 aralığında işlem gördü.
Tencent Music Entertainment Group American Depositary Shares, e hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
TME haberleri
- Bet on Low-Beta Stocks STNG, BZ & TME as Market Uncertainty Remains
- Bernstein, bu yazılım şirketlerinin Çin’in "bir sonraki kazananları" olabileceğini söylüyor
- These software companies could be China’s "next winners," Bernstein says
- Must-Watch Streaming Stocks Poised to Gain From Content Boom
- Pinterest Stock Gets An IBD Rating Bump
- Spotify Stock Waiting For Price Hikes, Superfan Tier
- The Zacks Analyst Blog Highlights Keurig Dr Pepper, TE Connectivity, Corning and Tencent Music
- Court Ruling & Tariff Uncertainty: Time to Bet on POST, TME & KNSA?
- Tencent Music Entertainment: Bullish On Organic And Inorganic Growth Drivers (NYSE:TME)
- Why Tencent Music Entertainment Group (TME) Might be Well Poised for a Surge
- Are Consumer Discretionary Stocks Lagging Carnival (CCL) This Year?
- Spotify: You Expect Me To Pay How Much? (NYSE:SPOT)
- Earnings call transcript: Tencent Music Q2 2025 beats forecasts, stock surges
- Macquarie raises NetEase stock price target to $162 on gaming growth
- Tencent Music Entertainment stock price target raised to $28 at Benchmark
- Tencent Music stock price target raised to $27.50 by Bernstein on ecosystem growth
- Tencent Music price target raised to $28 from $17 at Mizuho on ARPU growth
- Tencent Music HK shares rally 16% to record high on positive Q2 earnings
- Why Tencent Music Stock Turned It Up to 11 on Tuesday
- Medical, Gold, Aerospace Stocks Join Best Stocks Lists: Check Out IBD 50, The Big Cap 20, Stock Spotlight And Others
- Mercury Systems Posts Better-Than-Expected Earnings, Joins Green Dot, Arcturus Therapeutics And Other Big Stocks Moving Higher On Tuesday - AAON (NASDAQ:AAON), American Airlines Group (NASDAQ:AAL)
- Meta, Goldman Sachs lead Tuesday’s market cap stock movers
- Jefferies raises Tencent Music Entertainment Group stock price target to $28
- Pre-Markets Rise on Moderate July Headline CPI Data
Günlük aralık
24.86 25.24
Yıllık aralık
10.11 26.70
- Önceki kapanış
- 25.27
- Açılış
- 25.03
- Satış
- 25.10
- Alış
- 25.40
- Düşük
- 24.86
- Yüksek
- 25.24
- Hacim
- 7.432 K
- Günlük değişim
- -0.67%
- Aylık değişim
- 2.87%
- 6 aylık değişim
- 73.94%
- Yıllık değişim
- 106.58%
21 Eylül, Pazar