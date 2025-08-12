FiyatlarBölümler
Dövizler / TME
Geri dön - Hisse senetleri

TME: Tencent Music Entertainment Group American Depositary Shares, e

25.10 USD 0.17 (0.67%)
Sektör: İletişim hizmetleri Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

TME fiyatı bugün -0.67% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 24.86 ve Yüksek fiyatı olarak 25.24 aralığında işlem gördü.

Tencent Music Entertainment Group American Depositary Shares, e hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Tam ekran grafik
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

TME haberleri

Günlük aralık
24.86 25.24
Yıllık aralık
10.11 26.70
Önceki kapanış
25.27
Açılış
25.03
Satış
25.10
Alış
25.40
Düşük
24.86
Yüksek
25.24
Hacim
7.432 K
Günlük değişim
-0.67%
Aylık değişim
2.87%
6 aylık değişim
73.94%
Yıllık değişim
106.58%
21 Eylül, Pazar