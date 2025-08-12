クォートセクション
通貨 / TME
TME: Tencent Music Entertainment Group American Depositary Shares, e

25.27 USD 1.11 (4.21%)
セクター: 通信サービス ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

TMEの今日の為替レートは、-4.21%変化しました。日中、通貨は1あたり25.15の安値と26.44の高値で取引されました。

Tencent Music Entertainment Group American Depositary Shares, eダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

1日のレンジ
25.15 26.44
1年のレンジ
10.11 26.70
以前の終値
26.38
始値
25.82
買値
25.27
買値
25.57
安値
25.15
高値
26.44
出来高
10.445 K
1日の変化
-4.21%
1ヶ月の変化
3.57%
6ヶ月の変化
75.12%
1年の変化
107.98%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置（リグ）稼働数
実際
期待
416
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置(リグ)稼働数
実際
期待
539
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
261.7 K
19:30
USD
CFTC原油投機筋ポジション
実際
期待
81.8 K
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100投機筋ポジション
実際
期待
25.5 K