通貨 / TME
TME: Tencent Music Entertainment Group American Depositary Shares, e
25.27 USD 1.11 (4.21%)
セクター: 通信サービス ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
TMEの今日の為替レートは、-4.21%変化しました。日中、通貨は1あたり25.15の安値と26.44の高値で取引されました。
Tencent Music Entertainment Group American Depositary Shares, eダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
TME News
1日のレンジ
25.15 26.44
1年のレンジ
10.11 26.70
- 以前の終値
- 26.38
- 始値
- 25.82
- 買値
- 25.27
- 買値
- 25.57
- 安値
- 25.15
- 高値
- 26.44
- 出来高
- 10.445 K
- 1日の変化
- -4.21%
- 1ヶ月の変化
- 3.57%
- 6ヶ月の変化
- 75.12%
- 1年の変化
- 107.98%
