Divisas / TME
TME: Tencent Music Entertainment Group American Depositary Shares, e
26.38 USD 0.91 (3.57%)
Sector: Servicios de Comunicación Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de TME de hoy ha cambiado un 3.57%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 25.82, mientras que el máximo ha alcanzado 26.70.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Tencent Music Entertainment Group American Depositary Shares, e. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
TME News
Rango diario
25.82 26.70
Rango anual
10.11 26.70
- Cierres anteriores
- 25.47
- Open
- 26.31
- Bid
- 26.38
- Ask
- 26.68
- Low
- 25.82
- High
- 26.70
- Volumen
- 12.532 K
- Cambio diario
- 3.57%
- Cambio mensual
- 8.11%
- Cambio a 6 meses
- 82.81%
- Cambio anual
- 117.12%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 3.7
- Prev.
- -0.3
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 7.6
- Prev.
- 5.9
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 282 K
- Prev.
- 263 K
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 1.935 M
- Prev.
- 1.939 M
14:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- -0.2%
- Prev.
- -0.1%
17:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- 1.985%
20:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- $123.1 B
- Prev.
- $150.8 B