Devises / TME
- Aperçu
- Actions
- Devises
- Crypto-monnaies
- Métaux
- Indices
- Matières premières
TME: Tencent Music Entertainment Group American Depositary Shares, e
25.10 USD 0.17 (0.67%)
Secteur: Services de Communication Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de TME a changé de -0.67% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 24.86 et à un maximum de 25.24.
Suivez la dynamique Tencent Music Entertainment Group American Depositary Shares, e. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
TME Nouvelles
- Bet on Low-Beta Stocks STNG, BZ & TME as Market Uncertainty Remains
- Ces entreprises de logiciels pourraient être les "prochains gagnants" de la Chine, selon Bernstein
- These software companies could be China’s "next winners," Bernstein says
- Must-Watch Streaming Stocks Poised to Gain From Content Boom
- Pinterest Stock Gets An IBD Rating Bump
- Spotify Stock Waiting For Price Hikes, Superfan Tier
- The Zacks Analyst Blog Highlights Keurig Dr Pepper, TE Connectivity, Corning and Tencent Music
- Court Ruling & Tariff Uncertainty: Time to Bet on POST, TME & KNSA?
- Tencent Music Entertainment: Bullish On Organic And Inorganic Growth Drivers (NYSE:TME)
- Why Tencent Music Entertainment Group (TME) Might be Well Poised for a Surge
- Are Consumer Discretionary Stocks Lagging Carnival (CCL) This Year?
- Spotify: You Expect Me To Pay How Much? (NYSE:SPOT)
- Earnings call transcript: Tencent Music Q2 2025 beats forecasts, stock surges
- Macquarie raises NetEase stock price target to $162 on gaming growth
- Tencent Music Entertainment stock price target raised to $28 at Benchmark
- Tencent Music stock price target raised to $27.50 by Bernstein on ecosystem growth
- Tencent Music price target raised to $28 from $17 at Mizuho on ARPU growth
- Tencent Music HK shares rally 16% to record high on positive Q2 earnings
- Why Tencent Music Stock Turned It Up to 11 on Tuesday
- Medical, Gold, Aerospace Stocks Join Best Stocks Lists: Check Out IBD 50, The Big Cap 20, Stock Spotlight And Others
- Mercury Systems Posts Better-Than-Expected Earnings, Joins Green Dot, Arcturus Therapeutics And Other Big Stocks Moving Higher On Tuesday - AAON (NASDAQ:AAON), American Airlines Group (NASDAQ:AAL)
- Meta, Goldman Sachs lead Tuesday’s market cap stock movers
- Jefferies raises Tencent Music Entertainment Group stock price target to $28
- Pre-Markets Rise on Moderate July Headline CPI Data
Range quotidien
24.86 25.24
Range Annuel
10.11 26.70
- Clôture Précédente
- 25.27
- Ouverture
- 25.03
- Bid
- 25.10
- Ask
- 25.40
- Plus Bas
- 24.86
- Plus Haut
- 25.24
- Volume
- 7.432 K
- Changement quotidien
- -0.67%
- Changement Mensuel
- 2.87%
- Changement à 6 Mois
- 73.94%
- Changement Annuel
- 106.58%
20 septembre, samedi