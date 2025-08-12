Währungen / TME
TME: Tencent Music Entertainment Group American Depositary Shares, e
25.27 USD 1.11 (4.21%)
Sektor: Kommunikationsdienste Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von TME hat sich für heute um -4.21% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 25.15 bis zu einem Hoch von 26.44 gehandelt.
Verfolgen Sie die Tencent Music Entertainment Group American Depositary Shares, e-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
TME News
Tagesspanne
25.15 26.44
Jahresspanne
10.11 26.70
- Vorheriger Schlusskurs
- 26.38
- Eröffnung
- 25.82
- Bid
- 25.27
- Ask
- 25.57
- Tief
- 25.15
- Hoch
- 26.44
- Volumen
- 10.445 K
- Tagesänderung
- -4.21%
- Monatsänderung
- 3.57%
- 6-Monatsänderung
- 75.12%
- Jahresänderung
- 107.98%
