Валюты / TME
- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
TME: Tencent Music Entertainment Group American Depositary Shares, e
25.47 USD 0.04 (0.16%)
Сектор: Услуги связи Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс TME за сегодня изменился на -0.16%. При этом минимальная цена на торгах достигала 24.85, а максимальная — 25.51.
Следите за динамикой Tencent Music Entertainment Group American Depositary Shares, e. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости TME
- Pinterest Stock Gets An IBD Rating Bump
- Spotify Stock Waiting For Price Hikes, Superfan Tier
- The Zacks Analyst Blog Highlights Keurig Dr Pepper, TE Connectivity, Corning and Tencent Music
- Court Ruling & Tariff Uncertainty: Time to Bet on POST, TME & KNSA?
- Tencent Music Entertainment: Bullish On Organic And Inorganic Growth Drivers (NYSE:TME)
- Why Tencent Music Entertainment Group (TME) Might be Well Poised for a Surge
- Are Consumer Discretionary Stocks Lagging Carnival (CCL) This Year?
- Spotify: You Expect Me To Pay How Much? (NYSE:SPOT)
- Earnings call transcript: Tencent Music Q2 2025 beats forecasts, stock surges
- Macquarie raises NetEase stock price target to $162 on gaming growth
- Tencent Music Entertainment stock price target raised to $28 at Benchmark
- Tencent Music stock price target raised to $27.50 by Bernstein on ecosystem growth
- Tencent Music price target raised to $28 from $17 at Mizuho on ARPU growth
- Tencent Music HK shares rally 16% to record high on positive Q2 earnings
- Why Tencent Music Stock Turned It Up to 11 on Tuesday
- Medical, Gold, Aerospace Stocks Join Best Stocks Lists: Check Out IBD 50, The Big Cap 20, Stock Spotlight And Others
- Mercury Systems Posts Better-Than-Expected Earnings, Joins Green Dot, Arcturus Therapeutics And Other Big Stocks Moving Higher On Tuesday - AAON (NASDAQ:AAON), American Airlines Group (NASDAQ:AAL)
- Meta, Goldman Sachs lead Tuesday’s market cap stock movers
- Jefferies raises Tencent Music Entertainment Group stock price target to $28
- Pre-Markets Rise on Moderate July Headline CPI Data
- CPI in July Puts Pre-Markets in a Good Mood
- UNH, Sea Limited lead Tuesday’s market cap stock movers
- Stock Market Today: Dow Jones Futures Waver Ahead Of CPI Inflation Data; Tesla Extends Gains (Live Coverage)
- Intel, Sinclair and Tencent Music rise premarket; Celanese falls
Дневной диапазон
24.85 25.51
Годовой диапазон
10.11 26.54
- Предыдущее закрытие
- 25.51
- Open
- 25.49
- Bid
- 25.47
- Ask
- 25.77
- Low
- 24.85
- High
- 25.51
- Объем
- 7.840 K
- Дневное изменение
- -0.16%
- Месячное изменение
- 4.39%
- 6-месячное изменение
- 76.51%
- Годовое изменение
- 109.63%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.