Dövizler / TLRY
- Genel bakış
- Hisse senetleri
- Dövizler
- Kripto paralar
- Metaller
- Endeksler
- Emtialar
TLRY: Tilray Brands Inc - Class 2
1.21 USD 0.05 (3.97%)
Sektör: Sağlık hizmetleri Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
TLRY fiyatı bugün -3.97% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 1.20 ve Yüksek fiyatı olarak 1.27 aralığında işlem gördü.
Tilray Brands Inc - Class 2 hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
TLRY haberleri
- Tilray Brands, Inc. (TLRY) Registers a Bigger Fall Than the Market: Important Facts to Note
- Green Thumb Launches $50M Buyback: Time to Get Bullish on the Stock?
- Cannabis Stock CRLBF Gains 25% in a Month: Time to Buy, Sell or Hold?
- Tilray Brands, Inc. (TLRY) Stock Falls Amid Market Uptick: What Investors Need to Know
- Cannabis Stock CRON Trades Near 52-Week High: How to Play
- Tilray Brands (TLRY) Surges on Cannabis Sector Buzz as Profits Go Up in Smoke - TipRanks.com
- Breckenridge Distillery appoints Winebow as California distributor
- Tilray Brands, Inc. (TLRY) Dips More Than Broader Market: What You Should Know
- Tilray Brands: Momentum Now, Fundamentals Later (NASDAQ:TLRY)
- What's Going On With Tilray Stock Today? - Cronos Group (NASDAQ:CRON), Canopy Growth (NASDAQ:CGC)
- Tilray Brands, Inc. (TLRY) Stock Falls Amid Market Uptick: What Investors Need to Know
- Tilray: Sell The U.S. Rescheduling Rally (NASDAQ:TLRY)
- What's Going On With Tilray Brands (TLRY) Stock? - Tilray Brands (NASDAQ:TLRY)
- NVDA, TLRY, OPAD, IBKR, KDP: 5 Trending Stocks Today - Interactive Brokers Group (NASDAQ:IBKR), Keurig Dr Pepper (NASDAQ:KDP)
- Tesla Rises, Dr Pepper Tumbles Among Monday’s Market Cap Stock Movers
- Tilray Brands (TLRY) Stock Is Surging Monday: What's Going On? - Tilray Brands (NASDAQ:TLRY)
- Palantir, Alibaba Among Market Cap Stock Movers on Monday
- Tilray stock price target raised to $2.00 from $1.50 at Jefferies
- If You'd Invested $1,000 in Tilray Stock 5 Years Ago, Here's How Much You'd Have Today
- Organigram: The Capital Efficient Market Leader Trading At A Discount (NASDAQ:OGI)
- Facebook, UnitedHealth lead market cap stock movers on Monday
- Curaleaf Is Still A Strong Sell (OTCMKTS:CURLF)
- What’s Driving the Wild Swings in Tilray Stock (TLRY)? - TipRanks.com
- Tilray Brands, Inc. (TLRY) Declines More Than Market: Some Information for Investors
Günlük aralık
1.20 1.27
Yıllık aralık
0.35 1.83
- Önceki kapanış
- 1.26
- Açılış
- 1.26
- Satış
- 1.21
- Alış
- 1.51
- Düşük
- 1.20
- Yüksek
- 1.27
- Hacim
- 9.593 K
- Günlük değişim
- -3.97%
- Aylık değişim
- -5.47%
- 6 aylık değişim
- 86.15%
- Yıllık değişim
- -31.25%
21 Eylül, Pazar