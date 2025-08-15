통화 / TLRY
TLRY: Tilray Brands Inc - Class 2
1.21 USD 0.05 (3.97%)
부문: 헬스케어 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
TLRY 환율이 오늘 -3.97%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 1.20이고 고가는 1.27이었습니다.
Tilray Brands Inc - Class 2 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
TLRY News
일일 변동 비율
1.20 1.27
년간 변동
0.35 1.83
1.26
- 1.26
1.26
- 1.26
1.21
- 1.21
1.51
- 1.51
1.20
- 1.20
1.27
- 1.27
- 볼륨
- 9.593 K
-3.97%
- -3.97%
-5.47%
- -5.47%
86.15%
- 86.15%
-31.25%
- -31.25%
20 9월, 토요일