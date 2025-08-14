Валюты / TLRY
TLRY: Tilray Brands Inc - Class 2
1.22 USD 0.04 (3.39%)
Сектор: Здравоохранение Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс TLRY за сегодня изменился на 3.39%. При этом минимальная цена на торгах достигала 1.15, а максимальная — 1.26.
Следите за динамикой Tilray Brands Inc - Class 2. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости TLRY
- Cannabis Stock CRLBF Gains 25% in a Month: Time to Buy, Sell or Hold?
- Tilray Brands, Inc. (TLRY) Stock Falls Amid Market Uptick: What Investors Need to Know
- Cannabis Stock CRON Trades Near 52-Week High: How to Play
- Tilray Brands (TLRY) Surges on Cannabis Sector Buzz as Profits Go Up in Smoke - TipRanks.com
- Breckenridge Distillery appoints Winebow as California distributor
- Tilray Brands, Inc. (TLRY) Dips More Than Broader Market: What You Should Know
- Tilray Brands: Momentum Now, Fundamentals Later (NASDAQ:TLRY)
- What's Going On With Tilray Stock Today? - Cronos Group (NASDAQ:CRON), Canopy Growth (NASDAQ:CGC)
- Tilray Brands, Inc. (TLRY) Stock Falls Amid Market Uptick: What Investors Need to Know
- Tilray: Sell The U.S. Rescheduling Rally (NASDAQ:TLRY)
- What's Going On With Tilray Brands (TLRY) Stock? - Tilray Brands (NASDAQ:TLRY)
- NVDA, TLRY, OPAD, IBKR, KDP: 5 Trending Stocks Today - Interactive Brokers Group (NASDAQ:IBKR), Keurig Dr Pepper (NASDAQ:KDP)
- Tesla Rises, Dr Pepper Tumbles Among Monday’s Market Cap Stock Movers
- Tilray Brands (TLRY) Stock Is Surging Monday: What's Going On? - Tilray Brands (NASDAQ:TLRY)
- Palantir, Alibaba Among Market Cap Stock Movers on Monday
- Tilray stock price target raised to $2.00 from $1.50 at Jefferies
- If You'd Invested $1,000 in Tilray Stock 5 Years Ago, Here's How Much You'd Have Today
- Organigram: The Capital Efficient Market Leader Trading At A Discount (NASDAQ:OGI)
- Facebook, UnitedHealth lead market cap stock movers on Monday
- Curaleaf Is Still A Strong Sell (OTCMKTS:CURLF)
- What’s Driving the Wild Swings in Tilray Stock (TLRY)? - TipRanks.com
- Tilray Brands, Inc. (TLRY) Declines More Than Market: Some Information for Investors
- What's Going On With Tilray Brands Stock Thursday? - Tilray Brands (NASDAQ:TLRY)
- Tilray Brands: Improving Fundamentals And A Re-Igniting Narrative (NASDAQ:TLRY)
Дневной диапазон
1.15 1.26
Годовой диапазон
0.35 1.83
- Предыдущее закрытие
- 1.18
- Open
- 1.18
- Bid
- 1.22
- Ask
- 1.52
- Low
- 1.15
- High
- 1.26
- Объем
- 12.058 K
- Дневное изменение
- 3.39%
- Месячное изменение
- -4.69%
- 6-месячное изменение
- 87.69%
- Годовое изменение
- -30.68%
