货币 / TLRY
TLRY: Tilray Brands Inc - Class 2
1.22 USD 0.00 (0.00%)
版块: 医疗保健 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日TLRY汇率已更改0.00%。当日，交易品种以低点1.19和高点1.24进行交易。
关注Tilray Brands Inc - Class 2动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
TLRY新闻
- Green Thumb Launches $50M Buyback: Time to Get Bullish on the Stock?
- Cannabis Stock CRLBF Gains 25% in a Month: Time to Buy, Sell or Hold?
- Tilray Brands, Inc. (TLRY) Stock Falls Amid Market Uptick: What Investors Need to Know
- Cannabis Stock CRON Trades Near 52-Week High: How to Play
- Tilray Brands (TLRY) Surges on Cannabis Sector Buzz as Profits Go Up in Smoke - TipRanks.com
- Breckenridge Distillery appoints Winebow as California distributor
- Tilray Brands, Inc. (TLRY) Dips More Than Broader Market: What You Should Know
- Tilray Brands: Momentum Now, Fundamentals Later (NASDAQ:TLRY)
- What's Going On With Tilray Stock Today? - Cronos Group (NASDAQ:CRON), Canopy Growth (NASDAQ:CGC)
- Tilray Brands, Inc. (TLRY) Stock Falls Amid Market Uptick: What Investors Need to Know
- Tilray: Sell The U.S. Rescheduling Rally (NASDAQ:TLRY)
- What's Going On With Tilray Brands (TLRY) Stock? - Tilray Brands (NASDAQ:TLRY)
- NVDA, TLRY, OPAD, IBKR, KDP: 5 Trending Stocks Today - Interactive Brokers Group (NASDAQ:IBKR), Keurig Dr Pepper (NASDAQ:KDP)
- Tesla Rises, Dr Pepper Tumbles Among Monday’s Market Cap Stock Movers
- Tilray Brands (TLRY) Stock Is Surging Monday: What's Going On? - Tilray Brands (NASDAQ:TLRY)
- Palantir, Alibaba Among Market Cap Stock Movers on Monday
- Tilray stock price target raised to $2.00 from $1.50 at Jefferies
- If You'd Invested $1,000 in Tilray Stock 5 Years Ago, Here's How Much You'd Have Today
- Organigram: The Capital Efficient Market Leader Trading At A Discount (NASDAQ:OGI)
- Facebook, UnitedHealth lead market cap stock movers on Monday
- Curaleaf Is Still A Strong Sell (OTCMKTS:CURLF)
- What’s Driving the Wild Swings in Tilray Stock (TLRY)? - TipRanks.com
- Tilray Brands, Inc. (TLRY) Declines More Than Market: Some Information for Investors
- What's Going On With Tilray Brands Stock Thursday? - Tilray Brands (NASDAQ:TLRY)
日范围
1.19 1.24
年范围
0.35 1.83
- 前一天收盘价
- 1.22
- 开盘价
- 1.22
- 卖价
- 1.22
- 买价
- 1.52
- 最低价
- 1.19
- 最高价
- 1.24
- 交易量
- 6.885 K
- 日变化
- 0.00%
- 月变化
- -4.69%
- 6个月变化
- 87.69%
- 年变化
- -30.68%
17 九月, 星期三
12:30
USD
- 实际值
- 1.307 M
- 预测值
- 1.322 M
- 前值
- 1.429 M
12:30
USD
- 实际值
- 1.312 M
- 预测值
- 1.394 M
- 前值
- 1.362 M
12:30
USD
- 实际值
- -8.5%
- 预测值
- -6.4%
- 前值
- 3.4%
14:30
USD
- 实际值
- -9.285 M
- 预测值
- -1.708 M
- 前值
- 3.939 M
14:30
USD
- 实际值
- -0.296 M
- 预测值
- 0.154 M
- 前值
- -0.365 M
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
- 4.25%
- 预测值
- 前值
- 4.50%
18:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值