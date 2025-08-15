Währungen / TLRY
TLRY: Tilray Brands Inc - Class 2
1.26 USD 0.07 (5.88%)
Sektor: Gesundheitswesen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von TLRY hat sich für heute um 5.88% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 1.19 bis zu einem Hoch von 1.29 gehandelt.
Verfolgen Sie die Tilray Brands Inc - Class 2-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
TLRY News
- Tilray Brands, Inc. (TLRY) Registers a Bigger Fall Than the Market: Important Facts to Note
- Green Thumb Launches $50M Buyback: Time to Get Bullish on the Stock?
- Cannabis Stock CRLBF Gains 25% in a Month: Time to Buy, Sell or Hold?
- Tilray Brands, Inc. (TLRY) Stock Falls Amid Market Uptick: What Investors Need to Know
- Cannabis Stock CRON Trades Near 52-Week High: How to Play
- Tilray Brands (TLRY) Surges on Cannabis Sector Buzz as Profits Go Up in Smoke - TipRanks.com
- Breckenridge Distillery appoints Winebow as California distributor
- Tilray Brands, Inc. (TLRY) Dips More Than Broader Market: What You Should Know
- Tilray Brands: Momentum Now, Fundamentals Later (NASDAQ:TLRY)
- What's Going On With Tilray Stock Today? - Cronos Group (NASDAQ:CRON), Canopy Growth (NASDAQ:CGC)
- Tilray Brands, Inc. (TLRY) Stock Falls Amid Market Uptick: What Investors Need to Know
- Tilray: Sell The U.S. Rescheduling Rally (NASDAQ:TLRY)
- What's Going On With Tilray Brands (TLRY) Stock? - Tilray Brands (NASDAQ:TLRY)
- NVDA, TLRY, OPAD, IBKR, KDP: 5 Trending Stocks Today - Interactive Brokers Group (NASDAQ:IBKR), Keurig Dr Pepper (NASDAQ:KDP)
- Tesla Rises, Dr Pepper Tumbles Among Monday’s Market Cap Stock Movers
- Tilray Brands (TLRY) Stock Is Surging Monday: What's Going On? - Tilray Brands (NASDAQ:TLRY)
- Palantir, Alibaba Among Market Cap Stock Movers on Monday
- Tilray stock price target raised to $2.00 from $1.50 at Jefferies
- If You'd Invested $1,000 in Tilray Stock 5 Years Ago, Here's How Much You'd Have Today
- Organigram: The Capital Efficient Market Leader Trading At A Discount (NASDAQ:OGI)
- Facebook, UnitedHealth lead market cap stock movers on Monday
- Curaleaf Is Still A Strong Sell (OTCMKTS:CURLF)
- What’s Driving the Wild Swings in Tilray Stock (TLRY)? - TipRanks.com
- Tilray Brands, Inc. (TLRY) Declines More Than Market: Some Information for Investors
Tagesspanne
1.19 1.29
Jahresspanne
0.35 1.83
- Vorheriger Schlusskurs
- 1.19
- Eröffnung
- 1.21
- Bid
- 1.26
- Ask
- 1.56
- Tief
- 1.19
- Hoch
- 1.29
- Volumen
- 25.196 K
- Tagesänderung
- 5.88%
- Monatsänderung
- -1.56%
- 6-Monatsänderung
- 93.85%
- Jahresänderung
- -28.41%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K