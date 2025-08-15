通貨 / TLRY
TLRY: Tilray Brands Inc - Class 2
1.26 USD 0.07 (5.88%)
セクター: ヘルスケア ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
TLRYの今日の為替レートは、5.88%変化しました。日中、通貨は1あたり1.19の安値と1.29の高値で取引されました。
Tilray Brands Inc - Class 2ダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
TLRY News
- Tilray Brands, Inc. (TLRY) Registers a Bigger Fall Than the Market: Important Facts to Note
- Green Thumb Launches $50M Buyback: Time to Get Bullish on the Stock?
- Cannabis Stock CRLBF Gains 25% in a Month: Time to Buy, Sell or Hold?
- Tilray Brands, Inc. (TLRY) Stock Falls Amid Market Uptick: What Investors Need to Know
- Cannabis Stock CRON Trades Near 52-Week High: How to Play
- Tilray Brands (TLRY) Surges on Cannabis Sector Buzz as Profits Go Up in Smoke - TipRanks.com
- Breckenridge Distillery appoints Winebow as California distributor
- Tilray Brands, Inc. (TLRY) Dips More Than Broader Market: What You Should Know
- Tilray Brands: Momentum Now, Fundamentals Later (NASDAQ:TLRY)
- What's Going On With Tilray Stock Today? - Cronos Group (NASDAQ:CRON), Canopy Growth (NASDAQ:CGC)
- Tilray Brands, Inc. (TLRY) Stock Falls Amid Market Uptick: What Investors Need to Know
- Tilray: Sell The U.S. Rescheduling Rally (NASDAQ:TLRY)
- What's Going On With Tilray Brands (TLRY) Stock? - Tilray Brands (NASDAQ:TLRY)
- NVDA, TLRY, OPAD, IBKR, KDP: 5 Trending Stocks Today - Interactive Brokers Group (NASDAQ:IBKR), Keurig Dr Pepper (NASDAQ:KDP)
- Tesla Rises, Dr Pepper Tumbles Among Monday’s Market Cap Stock Movers
- Tilray Brands (TLRY) Stock Is Surging Monday: What's Going On? - Tilray Brands (NASDAQ:TLRY)
- Palantir, Alibaba Among Market Cap Stock Movers on Monday
- Tilray stock price target raised to $2.00 from $1.50 at Jefferies
- If You'd Invested $1,000 in Tilray Stock 5 Years Ago, Here's How Much You'd Have Today
- Organigram: The Capital Efficient Market Leader Trading At A Discount (NASDAQ:OGI)
- Facebook, UnitedHealth lead market cap stock movers on Monday
- Curaleaf Is Still A Strong Sell (OTCMKTS:CURLF)
- What’s Driving the Wild Swings in Tilray Stock (TLRY)? - TipRanks.com
- Tilray Brands, Inc. (TLRY) Declines More Than Market: Some Information for Investors
1日のレンジ
1.19 1.29
1年のレンジ
0.35 1.83
- 以前の終値
- 1.19
- 始値
- 1.21
- 買値
- 1.26
- 買値
- 1.56
- 安値
- 1.19
- 高値
- 1.29
- 出来高
- 25.196 K
- 1日の変化
- 5.88%
- 1ヶ月の変化
- -1.56%
- 6ヶ月の変化
- 93.85%
- 1年の変化
- -28.41%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 416
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 539
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 261.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 81.8 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- -173.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 25.5 K