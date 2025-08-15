Divisas / TLRY
TLRY: Tilray Brands Inc - Class 2
1.19 USD 0.03 (2.46%)
Sector: Atención Sanitaria Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de TLRY de hoy ha cambiado un -2.46%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 1.17, mientras que el máximo ha alcanzado 1.25.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Tilray Brands Inc - Class 2. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
TLRY News
Rango diario
1.17 1.25
Rango anual
0.35 1.83
- Cierres anteriores
- 1.22
- Open
- 1.22
- Bid
- 1.19
- Ask
- 1.49
- Low
- 1.17
- High
- 1.25
- Volumen
- 11.663 K
- Cambio diario
- -2.46%
- Cambio mensual
- -7.03%
- Cambio a 6 meses
- 83.08%
- Cambio anual
- -32.39%
