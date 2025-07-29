FiyatlarBölümler
TKR: Timken Company (The)

77.50 USD 1.58 (2.00%)
Sektör: Sanayi Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

TKR fiyatı bugün -2.00% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 77.42 ve Yüksek fiyatı olarak 79.24 aralığında işlem gördü.

Timken Company (The) hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Günlük aralık
77.42 79.24
Yıllık aralık
56.20 87.52
Önceki kapanış
79.08
Açılış
78.83
Satış
77.50
Alış
77.80
Düşük
77.42
Yüksek
79.24
Hacim
987
Günlük değişim
-2.00%
Aylık değişim
1.72%
6 aylık değişim
13.11%
Yıllık değişim
-7.16%
