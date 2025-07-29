Dövizler / TKR
TKR: Timken Company (The)
77.50 USD 1.58 (2.00%)
Sektör: Sanayi Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
TKR fiyatı bugün -2.00% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 77.42 ve Yüksek fiyatı olarak 79.24 aralığında işlem gördü.
Timken Company (The) hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
TKR haberleri
- The Timken Company (TKR) Presents at 24th Annual Diversified Industrials & Services Conference - Slideshow (NYSE:TKR) 2025-09-18
- JPMorgan, Timken’i Nötr olarak değerlendirmeye başladı, liderlik değişimi ve kısa döngü risklerine dikkat çekti
- JPMorgan starts Timken at Neutral, cites leadership shift and short-cycle risks
- JPMorgan, Timken hissesi için Nötr derecelendirme ve 80 dolar hedef fiyat ile takibe başladı
- JPMorgan initiates Timken stock coverage with Neutral rating, $80 target
- The Timken Company (TKR) Presents at Morgan Stanley's 13th Annual Laguna Conference - Slideshow (NYSE:TKR)
- The Timken Company (TKR) Presents at Jefferies Mining and Industrials Conference 2025 - Slideshow (NYSE:TKR)
- Timken stock tumbles after naming new CEO effective 2025
- Timken appoints Lucian Boldea as president and CEO
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of August 24
- The Timken Company: Trading Close To FV, But Not Enough Growth To Make It A Buy (NYSE:TKR)
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of August 17
- Timken appoints Michael A. Discenza as chief financial officer
- Timken appoints Michael A. Discenza as new chief financial officer
- Timken declares quarterly dividend of 35 cents per share
- Rockwell Automation Q3 Earnings Beat Estimates, Sales Increase Y/Y
- Timken (TKR) Q2 EPS Beats Falls 13%
- Timken (TKR) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Earnings call transcript: Timken’s Q2 2025 beats EPS forecast but sees stock dip
- Timken (TKR) Q2 Earnings: How Key Metrics Compare to Wall Street Estimates
- Timken (TKR) Surpasses Q2 Earnings and Revenue Estimates
- Timken Q2 2025 slides: organic revenue falls 2.5%, company narrows EPS guidance
- Timken’s Q2 earnings top estimates and stock holds steady
- Teradyne (TER) Q2 Earnings and Revenues Surpass Estimates
Günlük aralık
77.42 79.24
Yıllık aralık
56.20 87.52
- Önceki kapanış
- 79.08
- Açılış
- 78.83
- Satış
- 77.50
- Alış
- 77.80
- Düşük
- 77.42
- Yüksek
- 79.24
- Hacim
- 987
- Günlük değişim
- -2.00%
- Aylık değişim
- 1.72%
- 6 aylık değişim
- 13.11%
- Yıllık değişim
- -7.16%
21 Eylül, Pazar