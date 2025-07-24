Währungen / TKR
TKR: Timken Company (The)
79.08 USD 1.93 (2.50%)
Sektor: Industriell Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von TKR hat sich für heute um 2.50% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 77.51 bis zu einem Hoch von 79.47 gehandelt.
Verfolgen Sie die Timken Company (The)-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
TKR News
- The Timken Company (TKR) Presents at 24th Annual Diversified Industrials & Services Conference - Slideshow (NYSE:TKR) 2025-09-18
- JPMorgan starts Timken at Neutral, cites leadership shift and short-cycle risks
- JPMorgan startet Coverage für Timken-Aktie mit „Neutral“ und 80-Dollar-Kursziel
- JPMorgan initiates Timken stock coverage with Neutral rating, $80 target
- The Timken Company (TKR) Presents at Morgan Stanley's 13th Annual Laguna Conference - Slideshow (NYSE:TKR)
- The Timken Company (TKR) Presents at Jefferies Mining and Industrials Conference 2025 - Slideshow (NYSE:TKR)
- Timken stock tumbles after naming new CEO effective 2025
- Timken appoints Lucian Boldea as president and CEO
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of August 24
- The Timken Company: Trading Close To FV, But Not Enough Growth To Make It A Buy (NYSE:TKR)
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of August 17
- Timken appoints Michael A. Discenza as chief financial officer
- Timken appoints Michael A. Discenza as new chief financial officer
- Timken declares quarterly dividend of 35 cents per share
- Rockwell Automation Q3 Earnings Beat Estimates, Sales Increase Y/Y
- Timken (TKR) Q2 EPS Beats Falls 13%
- Timken (TKR) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Earnings call transcript: Timken’s Q2 2025 beats EPS forecast but sees stock dip
- Timken (TKR) Q2 Earnings: How Key Metrics Compare to Wall Street Estimates
- Timken (TKR) Surpasses Q2 Earnings and Revenue Estimates
- Timken Q2 2025 slides: organic revenue falls 2.5%, company narrows EPS guidance
- Timken’s Q2 earnings top estimates and stock holds steady
- Teradyne (TER) Q2 Earnings and Revenues Surpass Estimates
- Enovix Corporation (ENVX) Expected to Beat Earnings Estimates: Should You Buy?
Tagesspanne
77.51 79.47
Jahresspanne
56.20 87.52
- Vorheriger Schlusskurs
- 77.15
- Eröffnung
- 77.67
- Bid
- 79.08
- Ask
- 79.38
- Tief
- 77.51
- Hoch
- 79.47
- Volumen
- 997
- Tagesänderung
- 2.50%
- Monatsänderung
- 3.79%
- 6-Monatsänderung
- 15.41%
- Jahresänderung
- -5.27%
