TKR: Timken Company (The)

79.08 USD 1.93 (2.50%)
Sektor: Industriell Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von TKR hat sich für heute um 2.50% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 77.51 bis zu einem Hoch von 79.47 gehandelt.

Verfolgen Sie die Timken Company (The)-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Tagesspanne
77.51 79.47
Jahresspanne
56.20 87.52
Vorheriger Schlusskurs
77.15
Eröffnung
77.67
Bid
79.08
Ask
79.38
Tief
77.51
Hoch
79.47
Volumen
997
Tagesänderung
2.50%
Monatsänderung
3.79%
6-Monatsänderung
15.41%
Jahresänderung
-5.27%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K