Валюты / TKR
- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
TKR: Timken Company (The)
77.89 USD 0.49 (0.63%)
Сектор: Промышленность Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс TKR за сегодня изменился на 0.63%. При этом минимальная цена на торгах достигала 76.86, а максимальная — 78.11.
Следите за динамикой Timken Company (The). Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости TKR
- JPMorgan начинает освещение Timken с нейтральным рейтингом, указывая на смену руководства и риски короткого цикла
- JPMorgan starts Timken at Neutral, cites leadership shift and short-cycle risks
- JPMorgan начинает покрытие акций Timken с нейтральным рейтингом и целью $80
- JPMorgan initiates Timken stock coverage with Neutral rating, $80 target
- The Timken Company (TKR) Presents at Morgan Stanley's 13th Annual Laguna Conference - Slideshow (NYSE:TKR)
- The Timken Company (TKR) Presents at Jefferies Mining and Industrials Conference 2025 - Slideshow (NYSE:TKR)
- Timken stock tumbles after naming new CEO effective 2025
- Timken appoints Lucian Boldea as president and CEO
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of August 24
- The Timken Company: Trading Close To FV, But Not Enough Growth To Make It A Buy (NYSE:TKR)
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of August 17
- Timken appoints Michael A. Discenza as chief financial officer
- Timken appoints Michael A. Discenza as new chief financial officer
- Timken declares quarterly dividend of 35 cents per share
- Rockwell Automation Q3 Earnings Beat Estimates, Sales Increase Y/Y
- Timken (TKR) Q2 EPS Beats Falls 13%
- Timken (TKR) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Earnings call transcript: Timken’s Q2 2025 beats EPS forecast but sees stock dip
- Timken (TKR) Q2 Earnings: How Key Metrics Compare to Wall Street Estimates
- Timken (TKR) Surpasses Q2 Earnings and Revenue Estimates
- Timken Q2 2025 slides: organic revenue falls 2.5%, company narrows EPS guidance
- Timken’s Q2 earnings top estimates and stock holds steady
- Teradyne (TER) Q2 Earnings and Revenues Surpass Estimates
- Enovix Corporation (ENVX) Expected to Beat Earnings Estimates: Should You Buy?
Дневной диапазон
76.86 78.11
Годовой диапазон
56.20 87.52
- Предыдущее закрытие
- 77.40
- Open
- 77.45
- Bid
- 77.89
- Ask
- 78.19
- Low
- 76.86
- High
- 78.11
- Объем
- 1.654 K
- Дневное изменение
- 0.63%
- Месячное изменение
- 2.23%
- 6-месячное изменение
- 13.67%
- Годовое изменение
- -6.70%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.