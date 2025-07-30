Divisas / TKR
TKR: Timken Company (The)
77.15 USD 0.74 (0.95%)
Sector: Industria Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de TKR de hoy ha cambiado un -0.95%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 76.52, mientras que el máximo ha alcanzado 79.75.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Timken Company (The). El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
TKR News
- JPMorgan inicia cobertura de Timken con calificación Neutral, cita cambio de liderazgo y riesgos de ciclo corto
- JPMorgan starts Timken at Neutral, cites leadership shift and short-cycle risks
- JPMorgan initiates Timken stock coverage with Neutral rating, $80 target
- The Timken Company (TKR) Presents at Morgan Stanley's 13th Annual Laguna Conference - Slideshow (NYSE:TKR)
- The Timken Company (TKR) Presents at Jefferies Mining and Industrials Conference 2025 - Slideshow (NYSE:TKR)
- Timken appoints Lucian Boldea as president and CEO
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of August 24
- The Timken Company: Trading Close To FV, But Not Enough Growth To Make It A Buy (NYSE:TKR)
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of August 17
- Timken appoints Michael A. Discenza as new chief financial officer
- Timken declares quarterly dividend of 35 cents per share
- Rockwell Automation Q3 Earnings Beat Estimates, Sales Increase Y/Y
- Timken (TKR) Q2 EPS Beats Falls 13%
- Timken (TKR) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Earnings call transcript: Timken’s Q2 2025 beats EPS forecast but sees stock dip
- Timken (TKR) Q2 Earnings: How Key Metrics Compare to Wall Street Estimates
- Timken (TKR) Surpasses Q2 Earnings and Revenue Estimates
- Timken Q2 2025 slides: organic revenue falls 2.5%, company narrows EPS guidance
- Timken’s Q2 earnings top estimates and stock holds steady
Rango diario
76.52 79.75
Rango anual
56.20 87.52
- Cierres anteriores
- 77.89
- Open
- 78.00
- Bid
- 77.15
- Ask
- 77.45
- Low
- 76.52
- High
- 79.75
- Volumen
- 2.863 K
- Cambio diario
- -0.95%
- Cambio mensual
- 1.26%
- Cambio a 6 meses
- 12.59%
- Cambio anual
- -7.58%
