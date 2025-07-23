货币 / TKR
TKR: Timken Company (The)
77.89 USD 0.49 (0.63%)
版块: 工业 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日TKR汇率已更改0.63%。当日，交易品种以低点76.86和高点78.11进行交易。
关注Timken Company (The)动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
TKR新闻
- JPMorgan starts Timken at Neutral, cites leadership shift and short-cycle risks
- 摩根大通开始对铁姆肯股票进行覆盖，给予中性评级，目标价80美元
- JPMorgan initiates Timken stock coverage with Neutral rating, $80 target
- The Timken Company (TKR) Presents at Morgan Stanley's 13th Annual Laguna Conference - Slideshow (NYSE:TKR)
- The Timken Company (TKR) Presents at Jefferies Mining and Industrials Conference 2025 - Slideshow (NYSE:TKR)
- Timken stock tumbles after naming new CEO effective 2025
- Timken appoints Lucian Boldea as president and CEO
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of August 24
- The Timken Company: Trading Close To FV, But Not Enough Growth To Make It A Buy (NYSE:TKR)
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of August 17
- Timken appoints Michael A. Discenza as chief financial officer
- Timken appoints Michael A. Discenza as new chief financial officer
- Timken declares quarterly dividend of 35 cents per share
- Rockwell Automation Q3 Earnings Beat Estimates, Sales Increase Y/Y
- Timken (TKR) Q2 EPS Beats Falls 13%
- Timken (TKR) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Earnings call transcript: Timken’s Q2 2025 beats EPS forecast but sees stock dip
- Timken (TKR) Q2 Earnings: How Key Metrics Compare to Wall Street Estimates
- Timken (TKR) Surpasses Q2 Earnings and Revenue Estimates
- Timken Q2 2025 slides: organic revenue falls 2.5%, company narrows EPS guidance
- Timken’s Q2 earnings top estimates and stock holds steady
- Teradyne (TER) Q2 Earnings and Revenues Surpass Estimates
- Enovix Corporation (ENVX) Expected to Beat Earnings Estimates: Should You Buy?
- Analysts Estimate Timken (TKR) to Report a Decline in Earnings: What to Look Out for
日范围
76.86 78.11
年范围
56.20 87.52
- 前一天收盘价
- 77.40
- 开盘价
- 77.45
- 卖价
- 77.89
- 买价
- 78.19
- 最低价
- 76.86
- 最高价
- 78.11
- 交易量
- 1.654 K
- 日变化
- 0.63%
- 月变化
- 2.23%
- 6个月变化
- 13.67%
- 年变化
- -6.70%
17 九月, 星期三
12:30
USD
- 实际值
- 1.307 M
- 预测值
- 1.322 M
- 前值
- 1.429 M
12:30
USD
- 实际值
- 1.312 M
- 预测值
- 1.394 M
- 前值
- 1.362 M
12:30
USD
- 实际值
- -8.5%
- 预测值
- -6.4%
- 前值
- 3.4%
14:30
USD
- 实际值
- -9.285 M
- 预测值
- -1.708 M
- 前值
- 3.939 M
14:30
USD
- 实际值
- -0.296 M
- 预测值
- 0.154 M
- 前值
- -0.365 M
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 4.50%
18:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值