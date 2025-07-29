CotationsSections
Devises / TKR
Retour à Actions

TKR: Timken Company (The)

77.50 USD 1.58 (2.00%)
Secteur: Industriels Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de TKR a changé de -2.00% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 77.42 et à un maximum de 79.24.

Suivez la dynamique Timken Company (The). Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Graphique en Plein Ecran
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

TKR Nouvelles

Range quotidien
77.42 79.24
Range Annuel
56.20 87.52
Clôture Précédente
79.08
Ouverture
78.83
Bid
77.50
Ask
77.80
Plus Bas
77.42
Plus Haut
79.24
Volume
987
Changement quotidien
-2.00%
Changement Mensuel
1.72%
Changement à 6 Mois
13.11%
Changement Annuel
-7.16%
20 septembre, samedi