Devises / TKR
- Aperçu
- Actions
- Devises
- Crypto-monnaies
- Métaux
- Indices
- Matières premières
TKR: Timken Company (The)
77.50 USD 1.58 (2.00%)
Secteur: Industriels Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de TKR a changé de -2.00% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 77.42 et à un maximum de 79.24.
Suivez la dynamique Timken Company (The). Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
TKR Nouvelles
- The Timken Company (TKR) Presents at 24th Annual Diversified Industrials & Services Conference - Slideshow (NYSE:TKR) 2025-09-18
- JPMorgan initie la couverture de Timken avec une note Neutre, citant le changement de direction et les risques à court terme
- JPMorgan starts Timken at Neutral, cites leadership shift and short-cycle risks
- JPMorgan initie la couverture de l’action Timken avec une note Neutre et un objectif de 80$
- JPMorgan initiates Timken stock coverage with Neutral rating, $80 target
- The Timken Company (TKR) Presents at Morgan Stanley's 13th Annual Laguna Conference - Slideshow (NYSE:TKR)
- The Timken Company (TKR) Presents at Jefferies Mining and Industrials Conference 2025 - Slideshow (NYSE:TKR)
- Timken stock tumbles after naming new CEO effective 2025
- Timken appoints Lucian Boldea as president and CEO
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of August 24
- The Timken Company: Trading Close To FV, But Not Enough Growth To Make It A Buy (NYSE:TKR)
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of August 17
- Timken appoints Michael A. Discenza as chief financial officer
- Timken appoints Michael A. Discenza as new chief financial officer
- Timken declares quarterly dividend of 35 cents per share
- Rockwell Automation Q3 Earnings Beat Estimates, Sales Increase Y/Y
- Timken (TKR) Q2 EPS Beats Falls 13%
- Timken (TKR) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Earnings call transcript: Timken’s Q2 2025 beats EPS forecast but sees stock dip
- Timken (TKR) Q2 Earnings: How Key Metrics Compare to Wall Street Estimates
- Timken (TKR) Surpasses Q2 Earnings and Revenue Estimates
- Timken Q2 2025 slides: organic revenue falls 2.5%, company narrows EPS guidance
- Timken’s Q2 earnings top estimates and stock holds steady
- Teradyne (TER) Q2 Earnings and Revenues Surpass Estimates
Range quotidien
77.42 79.24
Range Annuel
56.20 87.52
- Clôture Précédente
- 79.08
- Ouverture
- 78.83
- Bid
- 77.50
- Ask
- 77.80
- Plus Bas
- 77.42
- Plus Haut
- 79.24
- Volume
- 987
- Changement quotidien
- -2.00%
- Changement Mensuel
- 1.72%
- Changement à 6 Mois
- 13.11%
- Changement Annuel
- -7.16%
20 septembre, samedi