FiyatlarBölümler
Dövizler / TILT
Geri dön - Hisse senetleri

TILT: FlexShares Mornigstar US Market Factors Tilt Index Fund ETF

243.64 USD 0.78 (0.32%)
Sektör: Finansal Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

TILT fiyatı bugün 0.32% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 243.64 ve Yüksek fiyatı olarak 243.64 aralığında işlem gördü.

FlexShares Mornigstar US Market Factors Tilt Index Fund ETF hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Tam ekran grafik
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

TILT haberleri

Günlük aralık
243.64 243.64
Yıllık aralık
180.07 243.64
Önceki kapanış
242.86
Açılış
243.64
Satış
243.64
Alış
243.94
Düşük
243.64
Yüksek
243.64
Hacim
1
Günlük değişim
0.32%
Aylık değişim
4.46%
6 aylık değişim
18.99%
Yıllık değişim
15.74%
23 Eylül, Salı
12:30
USD
Cari Hesap
Açıklanan
$​-251.312 B
Beklenti
$​-406.051 B
Önceki
$​-439.822 B
13:00
USD
Fed Başkanı Bowman'ın Konuşması
Açıklanan
Beklenti
Önceki
14:00
USD
Mevcut Konut Satışları
Açıklanan
Beklenti
4.04 M
Önceki
4.01 M
14:00
USD
Mevcut Konut Satışları (Aylık)
Açıklanan
Beklenti
-2.0%
Önceki
2.0%
16:35
USD
Fed Başkanı Powell Konuşması
Açıklanan
Beklenti
Önceki
17:00
USD
2 Yıllık Tahvil İhalesi
Açıklanan
Beklenti
Önceki
3.641%