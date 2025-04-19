Dövizler / TILT
TILT: FlexShares Mornigstar US Market Factors Tilt Index Fund ETF
243.64 USD 0.78 (0.32%)
Sektör: Finansal Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
TILT fiyatı bugün 0.32% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 243.64 ve Yüksek fiyatı olarak 243.64 aralığında işlem gördü.
FlexShares Mornigstar US Market Factors Tilt Index Fund ETF hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
TILT haberleri
Günlük aralık
243.64 243.64
Yıllık aralık
180.07 243.64
- Önceki kapanış
- 242.86
- Açılış
- 243.64
- Satış
- 243.64
- Alış
- 243.94
- Düşük
- 243.64
- Yüksek
- 243.64
- Hacim
- 1
- Günlük değişim
- 0.32%
- Aylık değişim
- 4.46%
- 6 aylık değişim
- 18.99%
- Yıllık değişim
- 15.74%
