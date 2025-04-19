Devises / TILT
TILT: FlexShares Mornigstar US Market Factors Tilt Index Fund ETF
243.64 USD 0.78 (0.32%)
Secteur: Financier Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de TILT a changé de 0.32% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 243.64 et à un maximum de 243.64.
Suivez la dynamique FlexShares Mornigstar US Market Factors Tilt Index Fund ETF. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
TILT Nouvelles
Range quotidien
243.64 243.64
Range Annuel
180.07 243.64
- Clôture Précédente
- 242.86
- Ouverture
- 243.64
- Bid
- 243.64
- Ask
- 243.94
- Plus Bas
- 243.64
- Plus Haut
- 243.64
- Volume
- 1
- Changement quotidien
- 0.32%
- Changement Mensuel
- 4.46%
- Changement à 6 Mois
- 18.99%
- Changement Annuel
- 15.74%
