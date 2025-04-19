CotationsSections
TILT
TILT: FlexShares Mornigstar US Market Factors Tilt Index Fund ETF

243.64 USD 0.78 (0.32%)
Secteur: Financier Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de TILT a changé de 0.32% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 243.64 et à un maximum de 243.64.

Suivez la dynamique FlexShares Mornigstar US Market Factors Tilt Index Fund ETF. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Range quotidien
243.64 243.64
Range Annuel
180.07 243.64
Clôture Précédente
242.86
Ouverture
243.64
Bid
243.64
Ask
243.94
Plus Bas
243.64
Plus Haut
243.64
Volume
1
Changement quotidien
0.32%
Changement Mensuel
4.46%
Changement à 6 Mois
18.99%
Changement Annuel
15.74%
23 septembre, mardi
12:30
USD
Compte Courant
Act
$​-251.312 B
Fcst
$​-406.051 B
Prev
$​-439.822 B
13:00
USD
Discours du gouverneur de la Réserve Fédérale Bowman
Act
Fcst
Prev
14:00
USD
Vente de Maisons Existantes
Act
Fcst
4.04 M
Prev
4.01 M
14:00
USD
Vente de Maisons Existantes m/m
Act
Fcst
-2.0%
Prev
2.0%
16:35
USD
Discours du président de la Réserve Fédérale, M. Powell
Act
Fcst
Prev
17:00
USD
Vente des enchères de billet de banque de 2 ans
Act
Fcst
Prev
3.641%