Währungen / TILT
- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
TILT: FlexShares Mornigstar US Market Factors Tilt Index Fund ETF
243.64 USD 0.78 (0.32%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von TILT hat sich für heute um 0.32% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 243.64 bis zu einem Hoch von 243.64 gehandelt.
Verfolgen Sie die FlexShares Mornigstar US Market Factors Tilt Index Fund ETF-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
TILT News
- Is FlexShares Morningstar U.S. Market Factor Tilt ETF (TILT) a Strong ETF Right Now?
- Barbell Portfolios For Fall Volatility
- Is FlexShares Morningstar U.S. Market Factor Tilt ETF (TILT) a Strong ETF Right Now?
- Your Index Matters: Using The Right Building Blocks For Your U.S. Equity Portfolio
- TILT Holdings Reports Results of 2025 Annual General Meeting of Shareholders
- How Much Does Income Matter For Total Return? It Depends On The Asset
- Q2 2025 Equity Market Outlook
Tagesspanne
243.64 243.64
Jahresspanne
180.07 243.64
- Vorheriger Schlusskurs
- 242.86
- Eröffnung
- 243.64
- Bid
- 243.64
- Ask
- 243.94
- Tief
- 243.64
- Hoch
- 243.64
- Volumen
- 1
- Tagesänderung
- 0.32%
- Monatsänderung
- 4.46%
- 6-Monatsänderung
- 18.99%
- Jahresänderung
- 15.74%
23 September, Dienstag
12:30
USD
- Akt
- $-251.312 B
- Erw
- $-406.051 B
- Vorh
- $-439.822 B
13:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
14:00
USD
- Akt
-
- Erw
- 4.04 M
- Vorh
- 4.01 M
14:00
USD
- Akt
-
- Erw
- -2.0%
- Vorh
- 2.0%
16:35
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 3.641%