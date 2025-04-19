KurseKategorien
Währungen / TILT
Zurück zum Aktien

TILT: FlexShares Mornigstar US Market Factors Tilt Index Fund ETF

243.64 USD 0.78 (0.32%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von TILT hat sich für heute um 0.32% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 243.64 bis zu einem Hoch von 243.64 gehandelt.

Verfolgen Sie die FlexShares Mornigstar US Market Factors Tilt Index Fund ETF-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Vollbild-Chart
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

TILT News

Tagesspanne
243.64 243.64
Jahresspanne
180.07 243.64
Vorheriger Schlusskurs
242.86
Eröffnung
243.64
Bid
243.64
Ask
243.94
Tief
243.64
Hoch
243.64
Volumen
1
Tagesänderung
0.32%
Monatsänderung
4.46%
6-Monatsänderung
18.99%
Jahresänderung
15.74%
23 September, Dienstag
12:30
USD
Leistungsbilanz
Akt
$​-251.312 B
Erw
$​-406.051 B
Vorh
$​-439.822 B
13:00
USD
Fed Governor Bowman spricht
Akt
Erw
Vorh
14:00
USD
Tatsächliche Hausverkäufe
Akt
Erw
4.04 M
Vorh
4.01 M
14:00
USD
Tatsächliche Hausverkäufe m/m
Akt
Erw
-2.0%
Vorh
2.0%
16:35
USD
Rede des Vorsitzenden der Fed Powell
Akt
Erw
Vorh
17:00
USD
2-jährige Schatzanweisung Auktion
Akt
Erw
Vorh
3.641%