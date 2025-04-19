QuotazioniSezioni
TILT: FlexShares Mornigstar US Market Factors Tilt Index Fund ETF

243.64 USD 0.78 (0.32%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio TILT ha avuto una variazione del 0.32% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 243.64 e ad un massimo di 243.64.

Segui le dinamiche di FlexShares Mornigstar US Market Factors Tilt Index Fund ETF. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Intervallo Giornaliero
243.64 243.64
Intervallo Annuale
180.07 243.64
Chiusura Precedente
242.86
Apertura
243.64
Bid
243.64
Ask
243.94
Minimo
243.64
Massimo
243.64
Volume
1
Variazione giornaliera
0.32%
Variazione Mensile
4.46%
Variazione Semestrale
18.99%
Variazione Annuale
15.74%
23 settembre, martedì
12:30
USD
Conto Corrente
Agire
$​-251.312 B
Fcst
$​-406.051 B
Prev
$​-439.822 B
13:00
USD
Discorso del Governatore Bowman della Fed
Agire
Fcst
Prev
14:00
USD
Vendita di Case Esistenti
Agire
Fcst
4.04 M
Prev
4.01 M
14:00
USD
Vendita di Case Esistenti m/m
Agire
Fcst
-2.0%
Prev
2.0%
16:35
USD
Discorso del Presidente della Fed Powell
Agire
Fcst
Prev
17:00
USD
Asta di Banconote a 2 anni
Agire
Fcst
Prev
3.641%