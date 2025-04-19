Valute / TILT
TILT: FlexShares Mornigstar US Market Factors Tilt Index Fund ETF
243.64 USD 0.78 (0.32%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio TILT ha avuto una variazione del 0.32% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 243.64 e ad un massimo di 243.64.
Segui le dinamiche di FlexShares Mornigstar US Market Factors Tilt Index Fund ETF. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
TILT News
Intervallo Giornaliero
243.64 243.64
Intervallo Annuale
180.07 243.64
- Chiusura Precedente
- 242.86
- Apertura
- 243.64
- Bid
- 243.64
- Ask
- 243.94
- Minimo
- 243.64
- Massimo
- 243.64
- Volume
- 1
- Variazione giornaliera
- 0.32%
- Variazione Mensile
- 4.46%
- Variazione Semestrale
- 18.99%
- Variazione Annuale
- 15.74%
