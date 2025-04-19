CotaçõesSeções
Moedas / TILT
TILT: FlexShares Mornigstar US Market Factors Tilt Index Fund ETF

243.64 USD 0.78 (0.32%)
Setor: Finanças Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar

A taxa do TILT para hoje mudou para 0.32%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 243.64 e o mais alto foi 243.64.

Veja a dinâmica do par de moedas FlexShares Mornigstar US Market Factors Tilt Index Fund ETF. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.

TILT Notícias

Faixa diária
243.64 243.64
Faixa anual
180.07 243.64
Fechamento anterior
242.86
Open
243.64
Bid
243.64
Ask
243.94
Low
243.64
High
243.64
Volume
1
Mudança diária
0.32%
Mudança mensal
4.46%
Mudança de 6 meses
18.99%
Mudança anual
15.74%
23 setembro, terça-feira
12:30
USD
Transações Correntes
Atu.
$​-251.312 bilh
Projeç.
$​-406.051 bilh
Prév.
$​-439.822 bilh
13:00
USD
Discurso de Bowman, Governador do Fed
Atu.
Projeç.
Prév.
14:00
USD
Vendas de Casas Usadas
Atu.
Projeç.
4.04 milh
Prév.
4.01 milh
14:00
USD
Vendas de Casas Usadas (Mensal)
Atu.
Projeç.
-2.0%
Prév.
2.0%
16:35
USD
Discurso de Powell, Governador do Fed
Atu.
Projeç.
Prév.
17:00
USD
Leilão Note a 2 anos
Atu.
Projeç.
Prév.
3.641%