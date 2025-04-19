货币 / TILT
TILT: FlexShares Mornigstar US Market Factors Tilt Index Fund ETF
243.64 USD 0.78 (0.32%)
版块: 金融 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日TILT汇率已更改0.32%。当日，交易品种以低点243.64和高点243.64进行交易。
关注FlexShares Mornigstar US Market Factors Tilt Index Fund ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
日范围
243.64 243.64
年范围
180.07 243.64
- 前一天收盘价
- 242.86
- 开盘价
- 243.64
- 卖价
- 243.64
- 买价
- 243.94
- 最低价
- 243.64
- 最高价
- 243.64
- 交易量
- 1
- 日变化
- 0.32%
- 月变化
- 4.46%
- 6个月变化
- 18.99%
- 年变化
- 15.74%
23 九月, 星期二
12:30
USD
- 实际值
- $-251.312 B
- 预测值
- $-406.051 B
- 前值
- $-439.822 B
13:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
14:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 4.04 M
- 前值
- 4.01 M
14:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- -2.0%
- 前值
- 2.0%
16:35
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
17:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 3.641%