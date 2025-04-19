КотировкиРазделы
TILT
TILT: FlexShares Mornigstar US Market Factors Tilt Index Fund ETF

243.64 USD 0.78 (0.32%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс TILT за сегодня изменился на 0.32%. При этом минимальная цена на торгах достигала 243.64, а максимальная — 243.64.

Следите за динамикой FlexShares Mornigstar US Market Factors Tilt Index Fund ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Дневной диапазон
243.64 243.64
Годовой диапазон
180.07 243.64
Предыдущее закрытие
242.86
Open
243.64
Bid
243.64
Ask
243.94
Low
243.64
High
243.64
Объем
1
Дневное изменение
0.32%
Месячное изменение
4.46%
6-месячное изменение
18.99%
Годовое изменение
15.74%
23 сентября, вторник
12:30
USD
Счет текущих операций
Акт.
$​-251.312 млрд
Прог.
$​-406.051 млрд
Пред.
$​-439.822 млрд
13:00
USD
Выступление управляющей ФРС Боуман
Акт.
Прог.
Пред.
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.04 млн
Пред.
4.01 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-2.0%
Пред.
2.0%
16:35
USD
Выступление председателя ФРС Пауэлла
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 2-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
3.641%