Валюты / TILT
TILT: FlexShares Mornigstar US Market Factors Tilt Index Fund ETF
243.64 USD 0.78 (0.32%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс TILT за сегодня изменился на 0.32%. При этом минимальная цена на торгах достигала 243.64, а максимальная — 243.64.
Следите за динамикой FlexShares Mornigstar US Market Factors Tilt Index Fund ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости TILT
Дневной диапазон
243.64 243.64
Годовой диапазон
180.07 243.64
- Предыдущее закрытие
- 242.86
- Open
- 243.64
- Bid
- 243.64
- Ask
- 243.94
- Low
- 243.64
- High
- 243.64
- Объем
- 1
- Дневное изменение
- 0.32%
- Месячное изменение
- 4.46%
- 6-месячное изменение
- 18.99%
- Годовое изменение
- 15.74%
23 сентября, вторник
12:30
USD
- Акт.
- $-251.312 млрд
- Прог.
- $-406.051 млрд
- Пред.
- $-439.822 млрд
13:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
14:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 4.04 млн
- Пред.
- 4.01 млн
14:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -2.0%
- Пред.
- 2.0%
16:35
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
17:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 3.641%