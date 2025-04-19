通貨 / TILT
TILT: FlexShares Mornigstar US Market Factors Tilt Index Fund ETF
243.64 USD 0.78 (0.32%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
TILTの今日の為替レートは、0.32%変化しました。日中、通貨は1あたり243.64の安値と243.64の高値で取引されました。
FlexShares Mornigstar US Market Factors Tilt Index Fund ETFダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
1日のレンジ
243.64 243.64
1年のレンジ
180.07 243.64
- 以前の終値
- 242.86
- 始値
- 243.64
- 買値
- 243.64
- 買値
- 243.94
- 安値
- 243.64
- 高値
- 243.64
- 出来高
- 1
- 1日の変化
- 0.32%
- 1ヶ月の変化
- 4.46%
- 6ヶ月の変化
- 18.99%
- 1年の変化
- 15.74%
23 9月, 火曜日
12:30
USD
- 実際
- $-251.312 B
- 期待
- $-406.051 B
- 前
- $-439.822 B
13:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
14:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 4.04 M
- 前
- 4.01 M
14:00
USD
- 実際
-
- 期待
- -2.0%
- 前
- 2.0%
16:35
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 3.641%