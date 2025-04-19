クォートセクション
通貨 / TILT
株に戻る

TILT: FlexShares Mornigstar US Market Factors Tilt Index Fund ETF

243.64 USD 0.78 (0.32%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

TILTの今日の為替レートは、0.32%変化しました。日中、通貨は1あたり243.64の安値と243.64の高値で取引されました。

FlexShares Mornigstar US Market Factors Tilt Index Fund ETFダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

全画面チャート
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

TILT News

1日のレンジ
243.64 243.64
1年のレンジ
180.07 243.64
以前の終値
242.86
始値
243.64
買値
243.64
買値
243.94
安値
243.64
高値
243.64
出来高
1
1日の変化
0.32%
1ヶ月の変化
4.46%
6ヶ月の変化
18.99%
1年の変化
15.74%
23 9月, 火曜日
12:30
USD
経常収支
実際
$​-251.312 B
期待
$​-406.051 B
$​-439.822 B
13:00
USD
FRB Bowman理事発言
実際
期待
14:00
USD
中古住宅販売件数
実際
期待
4.04 M
4.01 M
14:00
USD
中古住宅販売件数前月比
実際
期待
-2.0%
2.0%
16:35
USD
FRB Powell議長発言
実際
期待
17:00
USD
2年債入札
実際
期待
3.641%