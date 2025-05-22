FiyatlarBölümler
Dövizler / TIL
TIL: Instil Bio Inc

19.93 USD 1.10 (5.23%)
Sektör: Sağlık hizmetleri Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

TIL fiyatı bugün -5.23% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 19.70 ve Yüksek fiyatı olarak 21.10 aralığında işlem gördü.

Instil Bio Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Günlük aralık
19.70 21.10
Yıllık aralık
10.80 69.00
Önceki kapanış
21.03
Açılış
21.00
Satış
19.93
Alış
20.23
Düşük
19.70
Yüksek
21.10
Hacim
390
Günlük değişim
-5.23%
Aylık değişim
-25.33%
6 aylık değişim
14.02%
Yıllık değişim
-71.00%
21 Eylül, Pazar