货币 / TIL
TIL: Instil Bio Inc
21.47 USD 1.58 (6.85%)
版块: 医疗保健 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日TIL汇率已更改-6.85%。当日，交易品种以低点20.11和高点23.43进行交易。
关注Instil Bio Inc动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
TIL新闻
- H.C. Wainwright重申Instil Bio股票评级为买入
- Instil Bio stock rating reiterated at Buy by H.C. Wainwright
- Instil Bio stock rating reiterated by JMP, awaits more robust results
- Instil Bio Posts Wider Loss in Q2
- Instil Bio stock rises after positive data for cancer therapy in China
- Instil Bio stock jumps after FDA clearance of IND application
- FDA clears Instil Bio’s IND for AXN-2510 cancer therapy
- Instil Bio: Chasing After Summit And BioNTech, Albeit With Some Hiccups
- H.C. Wainwright reiterates Instil Bio stock Buy rating amid partnership news
- Instil Bio appoints new Chief Medical Officer
- Instil Bio shares hold as JMP reiterates Market Perform rating
- Investing In The Promising PD1/VEGF Bispecific; Pfizer And Instil Could Be Good Candidates
- Instil Bio: Second Half 2025 AXN-2510 Data Could Mark Another PD-1/VEGF Success (TIL)
- H.C. Wainwright lifts Instil Bio stock target to $125
- Instil Bio stock price target cut to $105 by H.C. Wainwright
日范围
20.11 23.43
年范围
10.80 69.00
- 前一天收盘价
- 23.05
- 开盘价
- 23.08
- 卖价
- 21.47
- 买价
- 21.77
- 最低价
- 20.11
- 最高价
- 23.43
- 交易量
- 830
- 日变化
- -6.85%
- 月变化
- -19.56%
- 6个月变化
- 22.83%
- 年变化
- -68.76%
