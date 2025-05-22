Währungen / TIL
TIL: Instil Bio Inc
20.34 USD 0.69 (3.28%)
Sektor: Gesundheitswesen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von TIL hat sich für heute um -3.28% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 20.20 bis zu einem Hoch von 21.10 gehandelt.
Verfolgen Sie die Instil Bio Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
TIL News
- H.C. Wainwright bestätigt Kaufempfehlung für Instil Bio nach starken Studiendaten
- Instil Bio stock rating reiterated at Buy by H.C. Wainwright
- Instil Bio stock rating reiterated by JMP, awaits more robust results
- Instil Bio Posts Wider Loss in Q2
- Instil Bio stock rises after positive data for cancer therapy in China
- Instil Bio stock jumps after FDA clearance of IND application
- FDA clears Instil Bio’s IND for AXN-2510 cancer therapy
- Instil Bio: Chasing After Summit And BioNTech, Albeit With Some Hiccups
- H.C. Wainwright reiterates Instil Bio stock Buy rating amid partnership news
- Instil Bio appoints new Chief Medical Officer
- Instil Bio shares hold as JMP reiterates Market Perform rating
- Investing In The Promising PD1/VEGF Bispecific; Pfizer And Instil Could Be Good Candidates
- Instil Bio: Second Half 2025 AXN-2510 Data Could Mark Another PD-1/VEGF Success (TIL)
- H.C. Wainwright lifts Instil Bio stock target to $125
- Instil Bio stock price target cut to $105 by H.C. Wainwright
Tagesspanne
20.20 21.10
Jahresspanne
10.80 69.00
- Vorheriger Schlusskurs
- 21.03
- Eröffnung
- 21.00
- Bid
- 20.34
- Ask
- 20.64
- Tief
- 20.20
- Hoch
- 21.10
- Volumen
- 97
- Tagesänderung
- -3.28%
- Monatsänderung
- -23.79%
- 6-Monatsänderung
- 16.36%
- Jahresänderung
- -70.40%
