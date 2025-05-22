통화 / TIL
TIL: Instil Bio Inc
19.93 USD 1.10 (5.23%)
부문: 헬스케어 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
TIL 환율이 오늘 -5.23%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 19.70이고 고가는 21.10이었습니다.
Instil Bio Inc 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
일일 변동 비율
19.70 21.10
년간 변동
10.80 69.00
- 이전 종가
- 21.03
- 시가
- 21.00
- Bid
- 19.93
- Ask
- 20.23
- 저가
- 19.70
- 고가
- 21.10
- 볼륨
- 390
- 일일 변동
- -5.23%
- 월 변동
- -25.33%
- 6개월 변동
- 14.02%
- 년간 변동율
- -71.00%
20 9월, 토요일