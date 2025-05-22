Moedas / TIL
TIL: Instil Bio Inc
21.11 USD 0.43 (2.00%)
Setor: Cuidados de saúde Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do TIL para hoje mudou para -2.00%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 20.65 e o mais alto foi 21.78.
Veja a dinâmica do par de moedas Instil Bio Inc. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
TIL Notícias
Faixa diária
20.65 21.78
Faixa anual
10.80 69.00
- Fechamento anterior
- 21.54
- Open
- 21.78
- Bid
- 21.11
- Ask
- 21.41
- Low
- 20.65
- High
- 21.78
- Volume
- 305
- Mudança diária
- -2.00%
- Mudança mensal
- -20.91%
- Mudança de 6 meses
- 20.77%
- Mudança anual
- -69.28%
