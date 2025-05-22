通貨 / TIL
TIL: Instil Bio Inc
21.03 USD 0.51 (2.37%)
セクター: ヘルスケア ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
TILの今日の為替レートは、-2.37%変化しました。日中、通貨は1あたり20.65の安値と21.78の高値で取引されました。
Instil Bio Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
TIL News
- H.C. ワインライトがInstil Bioの「買い」評価を維持、目標株価125ドル
- Instil Bio stock rating reiterated at Buy by H.C. Wainwright
- Instil Bio stock rating reiterated by JMP, awaits more robust results
- Instil Bio Posts Wider Loss in Q2
- Instil Bio stock rises after positive data for cancer therapy in China
- Instil Bio stock jumps after FDA clearance of IND application
- FDA clears Instil Bio’s IND for AXN-2510 cancer therapy
- Instil Bio: Chasing After Summit And BioNTech, Albeit With Some Hiccups
- H.C. Wainwright reiterates Instil Bio stock Buy rating amid partnership news
- Instil Bio appoints new Chief Medical Officer
- Instil Bio shares hold as JMP reiterates Market Perform rating
- Investing In The Promising PD1/VEGF Bispecific; Pfizer And Instil Could Be Good Candidates
- Instil Bio: Second Half 2025 AXN-2510 Data Could Mark Another PD-1/VEGF Success (TIL)
- H.C. Wainwright lifts Instil Bio stock target to $125
- Instil Bio stock price target cut to $105 by H.C. Wainwright
1日のレンジ
20.65 21.78
1年のレンジ
10.80 69.00
- 以前の終値
- 21.54
- 始値
- 21.78
- 買値
- 21.03
- 買値
- 21.33
- 安値
- 20.65
- 高値
- 21.78
- 出来高
- 410
- 1日の変化
- -2.37%
- 1ヶ月の変化
- -21.21%
- 6ヶ月の変化
- 20.31%
- 1年の変化
- -69.40%
