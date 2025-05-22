Валюты / TIL
TIL: Instil Bio Inc
23.05 USD 2.73 (10.59%)
Сектор: Здравоохранение Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс TIL за сегодня изменился на -10.59%. При этом минимальная цена на торгах достигала 22.82, а максимальная — 25.55.
Следите за динамикой Instil Bio Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости TIL
- H.C. Wainwright подтверждает рейтинг "Покупать" для акций Instil Bio
- Instil Bio stock rating reiterated at Buy by H.C. Wainwright
- Instil Bio stock rating reiterated by JMP, awaits more robust results
- Instil Bio Posts Wider Loss in Q2
- Instil Bio stock rises after positive data for cancer therapy in China
- Instil Bio stock jumps after FDA clearance of IND application
- FDA clears Instil Bio’s IND for AXN-2510 cancer therapy
- Instil Bio: Chasing After Summit And BioNTech, Albeit With Some Hiccups
- H.C. Wainwright reiterates Instil Bio stock Buy rating amid partnership news
- Instil Bio appoints new Chief Medical Officer
- Instil Bio shares hold as JMP reiterates Market Perform rating
- Investing In The Promising PD1/VEGF Bispecific; Pfizer And Instil Could Be Good Candidates
- Instil Bio: Second Half 2025 AXN-2510 Data Could Mark Another PD-1/VEGF Success (TIL)
- H.C. Wainwright lifts Instil Bio stock target to $125
- Instil Bio stock price target cut to $105 by H.C. Wainwright
Дневной диапазон
22.82 25.55
Годовой диапазон
10.80 69.00
- Предыдущее закрытие
- 25.78
- Open
- 25.55
- Bid
- 23.05
- Ask
- 23.35
- Low
- 22.82
- High
- 25.55
- Объем
- 469
- Дневное изменение
- -10.59%
- Месячное изменение
- -13.64%
- 6-месячное изменение
- 31.86%
- Годовое изменение
- -66.46%
