КотировкиРазделы
Валюты / TIL
Назад в Рынок акций США

TIL: Instil Bio Inc

23.05 USD 2.73 (10.59%)
Сектор: Здравоохранение Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс TIL за сегодня изменился на -10.59%. При этом минимальная цена на торгах достигала 22.82, а максимальная — 25.55.

Следите за динамикой Instil Bio Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

График на весь экран
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Новости TIL

Дневной диапазон
22.82 25.55
Годовой диапазон
10.80 69.00
Предыдущее закрытие
25.78
Open
25.55
Bid
23.05
Ask
23.35
Low
22.82
High
25.55
Объем
469
Дневное изменение
-10.59%
Месячное изменение
-13.64%
6-месячное изменение
31.86%
Годовое изменение
-66.46%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.428 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.354 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
-6.4%
Пред.
5.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.