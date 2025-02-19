Dövizler / THRM
- Genel bakış
- Hisse senetleri
- Dövizler
- Kripto paralar
- Metaller
- Endeksler
- Emtialar
THRM: Gentherm Inc
35.00 USD 1.43 (3.93%)
Sektör: Tüketici - Döngüsel Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
THRM fiyatı bugün -3.93% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 34.74 ve Yüksek fiyatı olarak 36.46 aralığında işlem gördü.
Gentherm Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
THRM haberleri
- MOD vs. THRM: Which Thermal Management Stock is the Better Buy?
- Are Investors Undervaluing Gentherm (THRM) Right Now?
- Is Gentherm (THRM) Stock Undervalued Right Now?
- Gentherm at J.P. Morgan Auto Conference: Strategic Growth in New Markets
- Here Is Why Bargain Hunters Would Love Fast-paced Mover Gentherm (THRM)
- Wall Street Analysts Predict a 26.72% Upside in Gentherm (THRM): Here's What You Should Know
- Should Value Investors Buy Gentherm (THRM) Stock?
- Gentherm: Strategic Wins Reinforce Robust Pipeline (NASDAQ:THRM)
- Gentherm Beats Q2 Revenue Estimates
- Gentherm Q2 2025 slides: Sequential margin improvement amid stable revenue
- Gentherm (THRM) Q2 Earnings Lag Estimates
- Gentherm earnings missed by $0.03, revenue topped estimates
- Are Investors Undervaluing Gentex (GNTX) Right Now?
- Looking for a Fast-paced Momentum Stock at a Bargain? Consider Gentherm (THRM)
- Fox Factory: Shares Have Dropped Too Far (Rating Upgrade) (NASDAQ:FOXF)
- Gentherm expands patient temperature management partnership to France
- AMG GW&K Small/Mid Cap Core Fund Q1 2025 Commentary
- XPEL’s Growth Engine: Premium Protection, Global Reach, And Durable Cash Flow
- Mairs & Power Small Cap Fund Q1 2025 Commentary
- Gentherm Announces Participation in Upcoming Second Quarter 2025 Investor Conferences
- Comprehensive Q1 Review Of My Stock Picks + Ratings Updates
- Gentherm Incorporated (THRM) Q4 2024 Earnings Call Transcript
- Mairs & Power Small Cap Fund Q4 2024 Commentary
- Gentherm Posts Downbeat Results, Joins Celanese, Bumble And Other Big Stocks Moving Lower In Wednesday's Pre-Market Session - Celanese (NYSE:CE), Bumble (NASDAQ:BMBL)
Günlük aralık
34.74 36.46
Yıllık aralık
22.75 47.00
- Önceki kapanış
- 36.43
- Açılış
- 36.46
- Satış
- 35.00
- Alış
- 35.30
- Düşük
- 34.74
- Yüksek
- 36.46
- Hacim
- 1.004 K
- Günlük değişim
- -3.93%
- Aylık değişim
- -3.45%
- 6 aylık değişim
- 27.41%
- Yıllık değişim
- -23.76%
21 Eylül, Pazar