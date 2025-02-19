FiyatlarBölümler
THRM: Gentherm Inc

35.00 USD 1.43 (3.93%)
Sektör: Tüketici - Döngüsel Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

THRM fiyatı bugün -3.93% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 34.74 ve Yüksek fiyatı olarak 36.46 aralığında işlem gördü.

Gentherm Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Günlük aralık
34.74 36.46
Yıllık aralık
22.75 47.00
Önceki kapanış
36.43
Açılış
36.46
Satış
35.00
Alış
35.30
Düşük
34.74
Yüksek
36.46
Hacim
1.004 K
Günlük değişim
-3.93%
Aylık değişim
-3.45%
6 aylık değişim
27.41%
Yıllık değişim
-23.76%
21 Eylül, Pazar