THRM: Gentherm Inc
35.49 USD 0.25 (0.71%)
Сектор: Потребление циклического спроса Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс THRM за сегодня изменился на 0.71%. При этом минимальная цена на торгах достигала 34.51, а максимальная — 35.53.
Следите за динамикой Gentherm Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Дневной диапазон
34.51 35.53
Годовой диапазон
22.75 47.00
- Предыдущее закрытие
- 35.24
- Open
- 35.18
- Bid
- 35.49
- Ask
- 35.79
- Low
- 34.51
- High
- 35.53
- Объем
- 333
- Дневное изменение
- 0.71%
- Месячное изменение
- -2.10%
- 6-месячное изменение
- 29.20%
- Годовое изменение
- -22.70%
