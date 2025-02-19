通貨 / THRM
THRM: Gentherm Inc
36.43 USD 0.89 (2.50%)
セクター: 消費者向けサイクル ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
THRMの今日の為替レートは、2.50%変化しました。日中、通貨は1あたり35.42の安値と36.49の高値で取引されました。
Gentherm Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
1日のレンジ
35.42 36.49
1年のレンジ
22.75 47.00
- 以前の終値
- 35.54
- 始値
- 36.02
- 買値
- 36.43
- 買値
- 36.73
- 安値
- 35.42
- 高値
- 36.49
- 出来高
- 532
- 1日の変化
- 2.50%
- 1ヶ月の変化
- 0.50%
- 6ヶ月の変化
- 32.62%
- 1年の変化
- -20.65%
