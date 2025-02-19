Währungen / THRM
THRM: Gentherm Inc
36.43 USD 0.89 (2.50%)
Sektor: Konjunkturabhängige Güter Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von THRM hat sich für heute um 2.50% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 35.42 bis zu einem Hoch von 36.49 gehandelt.
Verfolgen Sie die Gentherm Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
THRM News
- MOD vs. THRM: Which Thermal Management Stock is the Better Buy?
- Are Investors Undervaluing Gentherm (THRM) Right Now?
- Is Gentherm (THRM) Stock Undervalued Right Now?
- Gentherm at J.P. Morgan Auto Conference: Strategic Growth in New Markets
- Here Is Why Bargain Hunters Would Love Fast-paced Mover Gentherm (THRM)
- Wall Street Analysts Predict a 26.72% Upside in Gentherm (THRM): Here's What You Should Know
- Should Value Investors Buy Gentherm (THRM) Stock?
- Gentherm: Strategic Wins Reinforce Robust Pipeline (NASDAQ:THRM)
- Gentherm Beats Q2 Revenue Estimates
- Gentherm Q2 2025 slides: Sequential margin improvement amid stable revenue
- Gentherm (THRM) Q2 Earnings Lag Estimates
- Gentherm earnings missed by $0.03, revenue topped estimates
- Are Investors Undervaluing Gentex (GNTX) Right Now?
- Looking for a Fast-paced Momentum Stock at a Bargain? Consider Gentherm (THRM)
- Fox Factory: Shares Have Dropped Too Far (Rating Upgrade) (NASDAQ:FOXF)
- Gentherm expands patient temperature management partnership to France
- AMG GW&K Small/Mid Cap Core Fund Q1 2025 Commentary
- XPEL’s Growth Engine: Premium Protection, Global Reach, And Durable Cash Flow
- Mairs & Power Small Cap Fund Q1 2025 Commentary
- Gentherm Announces Participation in Upcoming Second Quarter 2025 Investor Conferences
- Comprehensive Q1 Review Of My Stock Picks + Ratings Updates
- Gentherm Incorporated (THRM) Q4 2024 Earnings Call Transcript
- Mairs & Power Small Cap Fund Q4 2024 Commentary
- Gentherm Posts Downbeat Results, Joins Celanese, Bumble And Other Big Stocks Moving Lower In Wednesday's Pre-Market Session - Celanese (NYSE:CE), Bumble (NASDAQ:BMBL)
Tagesspanne
35.42 36.49
Jahresspanne
22.75 47.00
- Vorheriger Schlusskurs
- 35.54
- Eröffnung
- 36.02
- Bid
- 36.43
- Ask
- 36.73
- Tief
- 35.42
- Hoch
- 36.49
- Volumen
- 532
- Tagesänderung
- 2.50%
- Monatsänderung
- 0.50%
- 6-Monatsänderung
- 32.62%
- Jahresänderung
- -20.65%
